Компания EarthNow, которая хочет создать спутниковую систему для непрерывного видеонаблюдения за Землей, заявила о привлечении крупных инвестиций на реализацию своего проекта. В частности, идею поддержали сооснователь Microsoft Билл Гейтс, авиастроительная компания Airbus и японский мультиотраслевой холдинг SoftBank.

EarthNow намеревается вывести на орбиту созвездие спутников, которые смогли бы транслировать "живое и нефильтрованное" изображение поверхности планеты. Ожидается, что кадры практически любой точки земного шара смогут внедрить в свои приложения разработчики, а владельцы смартфонов получат возможность наблюдать их в режиме реального времени.

Кроме того, полученная со спутников картинка могла бы помочь в изучении миграционных путей животных, мониторинге лесных пожаров и пресечении незаконной деятельности, связанной с браконьерством. Как много средств было вложено в EarthNow, не уточняется.

Спутниковая индустрия привлекает все большее внимание частных компаний. Например, SpaceX Илона Маска создает спутниковую систему Starlink, которая позволит покрыть всю Землю высокоскоростным интернетом, а "кубстаты" Planet Labs ведут 3D-съемку земных объектов, что позволяет рассматривать их под углом, а не сверху.