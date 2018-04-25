Google объявила о начале перехода одного из своих самых популярных сервисов — онлайновой почты Gmail, в которой зарегистрированы 1,4 млрд человек — на новый дизайн с новыми возможностями. Проверить доступность обновления можно, нажав на значок шестеренки в правом верхнем углу экрана — там должен появиться пункт "Попробовать новый Gmail". После этого в том же меню будет опция для возврата к привычному, классическому интерфейсу.

Суть большинства внедряемых Google в браузерную версию Gmail изменений — интеграция функций, существующих в мобильном приложении, и добавление возможностей для более быстрой и легкой работы. Новый интерфейс светлее и аккуратнее, при этом большинство элементов остались на своих местах.

В Google хотят, чтобы пользователь "успел сделать больше". Например, просмотреть приложения (фото или документы) можно, сразу кликнув на значок рядом с заголовком письма во входящих, не пролистывая длинные цепочки переписки. Кнопка Snooze ("Отложить") спрячет письмо, на которое прямо сейчас нет времени, из входящих на выбранный срок, а потом снова напомнит о нем.

У правого края экрана появились ссылки-значки для быстрого перехода к другим облачным приложениям Google — "Календарю", "Задачам" (они теперь есть для Android, вскоре выйдет и iOS-версия) и заметкам "Keep".

Почта попытается привлечь внимание пользователя к входящим сообщениям, на которые он, возможно, забыл ответить, а также к тем, которые отправил, но не получил ответа в разумные сроки. Делать это будут надписями кнтрастным цветом рядом с заголовком письма во входящих:

Наконец, для веб-интерфейса Gmail станет доступна ранее появившаяся в мобильном приложении функция "Умный ответ", генерирующая варианты быстрого ответа на письма при помощи алгоритмов машинного обучения.

Почта Gmail в мобильной версии начнет предлагать отписаться от рассылок, которые пользователь долгое время не читает, также предложит попробовать "высокоприоритетные" уведомления, которые придут, даже если остальные оповещения отключены.

Другая важная возможность обновленной Gmail касается безопасности — это "Режим конфиденциальности". Теперь для любого письма можно запретить пересылку, распечатку, копирование и скачивание, что пригодится при пересылке чувствительной информации. Более того, для таких писем можно установить "срок годности", после которого они станут недоступны для получателя:

Также Gmail начнет предупреждать о потенциально опасных письмах — например, фишинговых — новыми заметными уведомлениями:

В официальном блоге Google не уточняются сроки доступности новых функций и интерфейса для всех пользователей, а также географические приоритеты их развертывания. Сказано лишь, что в меню, открываемом по нажатию значка шестеренки в верхнем правом углу, появится пункт "Попробовать новый Gmail". Откатиться на классический интерфейс — по крайней мере, в обозримом будущем — можно будет в любое время.

Вопрос о том, когда обновление Gmail смогут попробовать пользователи в России, мы уже задали пресс-службе Google и надеемся получить ответ в ближайшее время.