Google объявила о начале перехода одного из своих самых популярных сервисов — онлайновой почты Gmail, в которой зарегистрированы 1,4 млрд человек — на новый дизайн с новыми возможностями. Проверить доступность обновления можно, нажав на значок шестеренки в правом верхнем углу экрана — там должен появиться пункт "Попробовать новый Gmail". После этого в том же меню будет опция для возврата к привычному, классическому интерфейсу.

Суть большинства внедряемых Google в браузерную версию Gmail изменений — интеграция функций, существующих в мобильном приложении, и добавление возможностей для более быстрой и легкой работы. Новый интерфейс светлее и аккуратнее, при этом большинство элементов остались на своих местах.

В Google хотят, чтобы пользователь "успел сделать больше". Например, просмотреть приложения (фото или документы) можно, сразу кликнув на значок рядом с заголовком письма во входящих, не пролистывая длинные цепочки переписки. Кнопка Snooze ("Отложить") спрячет письмо, на которое прямо сейчас нет времени, из входящих на выбранный срок, а потом снова напомнит о нем.

У правого края экрана появились ссылки-значки для быстрого перехода к другим облачным приложениям Google — "Календарю", "Задачам" (они теперь есть для Android, вскоре выйдет и iOS-версия) и заметкам "Keep".

Почта попытается привлечь внимание пользователя к входящим сообщениям, на которые он, возможно, забыл ответить, а также к тем, которые отправил, но не получил ответа в разумные сроки. Делать это будут надписями кнтрастным цветом рядом с заголовком письма во входящих:

Наконец, для веб-интерфейса Gmail станет доступна ранее появившаяся в мобильном приложении функция "Умный ответ", генерирующая варианты быстрого ответа на письма при помощи алгоритмов машинного обучения.

Почта Gmail в мобильной версии начнет предлагать отписаться от рассылок, которые пользователь долгое время не читает, также предложит попробовать "высокоприоритетные" уведомления, которые придут, даже если остальные оповещения отключены.

​90% пользователей Google игнорируют важнейшую функцию безопасностичитайте также

Другая важная возможность обновленной Gmail касается безопасности — это "Режим конфиденциальности". Теперь для любого письма можно запретить пересылку, распечатку, копирование и скачивание, что пригодится при пересылке чувствительной информации. Более того, для таких писем можно установить "срок годности", после которого они станут недоступны для получателя:

Также Gmail начнет предупреждать о потенциально опасных письмах — например, фишинговых — новыми заметными уведомлениями:

В официальном блоге Google не уточняются сроки доступности новых функций и интерфейса для всех пользователей, а также географические приоритеты их развертывания. Сказано лишь, что в меню, открываемом по нажатию значка шестеренки в верхнем правом углу, появится пункт "Попробовать новый Gmail". Откатиться на классический интерфейс — по крайней мере, в обозримом будущем — можно будет в любое время.

Вопрос о том, когда обновление Gmail смогут попробовать пользователи в России, мы уже задали пресс-службе Google и надеемся получить ответ в ближайшее время.

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