Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp объявил, что меняет условия предоставления услуг на территории Евросоюза. Теперь законно использовать сервис смогут только лица 16 лет и старше. Раньше минимальным возрастом для регистрации в мессенджере было 13 лет — как и в Facebook или Instagram.

Ужесточение возрастных ограничений связано с грядущим вступлением в силу в ЕС закона, известного как Общий регламент по защите данных (GDPR – General Data Protection Regulation). Нормативный акт направлен на обеспечение большей прозрачности обработки информации, которую пользователи размещают в интернете.

Для пользователей WhatsApp за пределами ЕС возрастное ограничение останется прежним — для регистрации в сервисе нужно быть не моложе 13 лет. Впрочем, из условий предоставления услуг не ясно, как именно мессенджер собирается контролировать соблюдение ограничений. Процедура регистрации в WhatsApp требует лишь наличия смартфона с активной SIM-картой и интернет-подключением — очевидно, что ею могут воспользоваться и дети моложе 13.

В WhatsApp также сообщили, что в скором времени, в соответствии с тем же новым европейским законом, предоставят пользователям инструмент для переноса своих данных. Правда, это будут лишь данные профиля — имя, фото и т.п.. Экспортировать чаты и сообщения/фото/видео из них на свой компьютер по-прежнему не получится — мессенджер выполняет архивацию данных в зашифрованном виде в недоступной пользователю папке Google Drive (на Android-устройствах) или в iCloud (на айфонах), где просмотреть их (по крайней мере, доступными рядовому пользователю средствами) невозможно.

Накануне о запуске подобного механизма архивации объявили в Instagram (сервис также принадлежит Facebook). Теперь пользователи могут в пару кликов скачать себе на компьютер полный архив со всеми опубликованными в социальной сети фотографиями и видеороликами.