Компания Opera выпустила новый мобильный браузер, который упрощает просмотр сайтов на ходу поставляется со встроенным блокировщиком рекламы и легко интегрируется на настольной версией. Opera Touch для Android уже доступен для скачивания из Google Play. Выход версии для iOS ожидается позднее.

Интерфейс Opera Touch устроен так, что пользователю не нужно дотягиваться большим пальцем до верхней части экрана или держать смартфон в одной руке, а нажимать другой. За быстрое переключение между вкладками отвечает одна универсальная кнопка Fast Action, находящаяся внизу. Чтобы перейти к избранному, закрыть или обновить страницу, начать поиск или ввод адреса, нужно зажать клавишу, а чтобы совершить действие — отпустить.

"Мы разместили ключевые функции браузера в пределах досягаемости вашего пальца, — сказал менеджер по продукту Opera Мачей Коцемба. — Это значит, что вам будет проще просматривать сайты и искать в интернете на ходу, в отличие от многих других браузеров".

Opera Touch интегрирован с ПК-версией Opera 52, вышедший сегодня. Единожды отсканировав QR-код, пользователи могут быстро передавать фотографии, заметки, письма и другую информацию из одного браузера в другой (функция Flow), без ввода логина и пароля.