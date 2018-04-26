Компания Apple упростит название нового модельного ряда "айфонов", ожидающихся этой осенью. По сведениям аналитиков Guggenheim Securities, фирма Тима Кука избавится от нумерации в наименовании устройств. Младшее назовут по-простому — "iPhone", а два старших сохранят за собой суффикс "X".

Три новых "айфона" ожидаются в сентябре—октябре. Одно из устройств будет прямым "наследником" iPhone X — корпус тех же размеров, OLED-экран и обновленная электронная начинка. Второе получит увеличенные экран (6,5 дюйма) и корпус, а технологически будет идентично первому. Третий гаджет станет удешевленной (в частности, за счет использования ЖК-экрана вместо дорогостоящего OLED) версией iPhone X, вероятно, с чуть более просторным экраном — на 6,1 дюйма.

По данным экспертов, двум устройствам с OLED-панелями оставят римскую цифру X (читается как "десять") — их могут назвать "iPhone X Plus", "iPhone X2", "iPhone X (2018)" или же просто "Новый iPhone X". Младшая модель с ЖК-дисплеем может быть названа "Новый iPhone", "6,1-дюймовый iPhone" или "iPhone (2018)".

Похожим образом Apple ранее поступила с линейкой iPad: каждое новое поколения планшета называется "iPad", без привязку к номеру (iPad 2 или iPad 3). Спецверсии устройств носят суффикс — например, iPad Air, iPad Mini и iPad Pro.

Сейчас серия "айфонов" выглядит немного запутанной. В 2017 году Apple выпустила преемника iPhone 7 — iPhone 8, и добавила к нему iPhone X, пропустив iPhone 9. Также компания выпускает SE-версию смартфона (2-е поколение может быть выпущено летом).