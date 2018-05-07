Генеральный директор Tesla, SpaceX и буровой компании The Boring Company Илон Маск заявил о планах возвести собственный завод по производству сладостей. "Я открываю кондитерскую компанию, и это будет потрясающе", — написал бизнесмен в твиттере.

Инициативу Маска поддержали свыше 230 тысяч пользователей. Позднее предприниматель предложил создать "криптоконфету" и добавил, что настроен "суперсерьезно".

I am super super serious — Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.

Идея нового бизнеса пришла к Маску после заочного спорта с миллиардером Уорреном Баффетом. Неделю назад глава инвестфонда Berkshire Hathaway изложил концепцию "экономического рва", которая, по его мнению, позволит компании получить конкурентные преимущества и зарабатывать больше среднего по отрасли.

Cryptocandy — Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.

После того как эта идея была раскритикована Маском, Баффет заявил, что "ров" вписывается в стратегию развития многих предприятий, в том числе его собственного кондитерского завода See's Candy. Маск ответил на вызов, выразив готовность посоревноваться в производстве сладостей.

Угадать, когда Маск шутит, а когда говорит на полном серьезе, никогда нельзя. В прошлом году бизнесмен открыл продажи "самого безопасного огнемета в мире", который "гарантированно оживит любую вечеринку". "Когда наступит зомби-апокалипсис, вы будете счастливы, что приобрели огнемет. Сработает против орд нежити, или мы вернем ваши деньги!" — так предприниматель рекламировал новинку. По предзаказам фирма реализовала 20 тысяч единиц оружия, заработав на них около $10 миллионов.





А в марте Маск объявил об учреждении юмористической "медиаимперии". "Совершенно очевидно, что комедия — это следующий рубеж после электромобилей, освоения космоса и интерфейсов мозг-компьютер, — написал он. — Не понимаю, как никто этого не замечает".