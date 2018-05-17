Российская компания Caviar, занимающаяся продажей коллекционных модификаций устройств популярных марок с применением дорогостоящих материалов, выпустила спецверсию iPhone X с солнечной батареей. Самозаряжающийся "айфон" с 64 ГБ памяти можно заказать за 284 тысяч рублей. Версия объемом накопителя 256 ГБ добавит к цене 15 тысяч.

Тираж кастомной "десятки" ограничен — всего в продажу поступит 999 штук. Каждой будет присвоен свой уникальный номер. При этом изначально, анонсируя Tesla Limited Edition в ноябре прошлого года, Caviar намеревалась выпустить только 99 устройств.

Аппарат назван в честь Tesla — компании Илона Маска, которая занимается производством солнечных панелей Solar Roof, бытовых настенных батарей Powerwall и электромобилей. Сбоку выгравирована фраза "Сделано людьми на Земле" — та же, что была нанесена на плату личного спорткара предпринимателя Tesla Roadster, отправленного в космос в феврале.

По факту, Tesla Limited Edition является очень дорогим чехлом для iPhone X, хотя сам включен смартфон Apple входит в комплект. Он может восполнять заряд аккумулятора как за счет солнечной энергии, так и яркого комнатного света, говорят в Caviar. Толщина "айфона" с чехлом — 16,2 миллиметра, без — почти вдвое меньше, 7,7 мм.

Корпус модификации "айфона" выполнен из титана, а вставка с авторским знаком в верхней части покрыта золотом 999 пробы. Также имеется защита от влаги и пыли по стандарту IP67.

В каталоге Caviar есть и другие, еще более дорогие модификации iPhone X. Space Moon "с фрагментом Лунного камня" продается за 264 тысячи, Zodiac Скорпион — за 304 тысячи, Space Sikhote-Alin, в дизайне которого использован "фрагмент метеорита Сихоте-Алинь, упавшего на Землю в 1947 году", — за 269 тысяч рублей.