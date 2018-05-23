Компания HTC представила флагманский смартфон U12+, обладающий чувствительными к сжиманию гранями. За счет наличия функции Edge Sense 2 с ним удобно управляться одной рукой: если дважды коснуться "ребра", откроется панель навигации или мини-экран с "одноруким" режимом, а если сжать корпус — отобразится список приложений или настройки.

К давлению чувствительна не только рамка устройства, но и клавиши. В режиме управления U12+ одной рукой, например, можно фотографировать, вызывать панель Edge, запускать голосового ассистента и менять масштаб карт. При желании, пользователь сможет сам запрограммировать кнопки на любые другие действия. Более того, U12+ распознает, в какой руке его держат, и подстраивает интерфейс соответствующим образом.

U12+ располагает 6-дюймовым экраном Quad HD (2880х1440 пикселей) с соотношением сторон 18:9, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 и 6 гигабайтами оперативной памятью (DDR4x). Объем встроенного накопителя — 64 либо 128 ГБ. Заявлена поддержка microSD-карт объемом до 2 терабайт.

Емкость батареи составляет 3500 мА*ч. В комплекте с U12+ идет зарядное устройство, поддерживающее функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Запас батареи восполняется с нуля до 50% за 35 минут, утверждают в HTC.

В аппарат установлены две двойные камеры. Сзади — 12-мегапиксельная "широкоуголка" UltraPixel 4-го поколения (размер пикселя 1,4 мкм, f/1.75) плюс 16-мп телефотообъектив (1,0 мкм, f/2.6). Картинка может быть увеличена до 2-х раз без потери качества.

Основная камера U12+ записывает 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду, поддерживает режимы съемки slo-mo (Full HD на скорости 240 к/с) и Hyperlapse, а также обладает оптической стабилизацией изображения. Спереди можно найти две широкоугольные камеры на 8 + 8 мп (1,12 мкм, f/2.0) с углом захвата 84°.

Работает смартфон на Android 8.0 (Oreo) с фирменной оболочкой HTC Sense. Запланировано обновление до Android P. Корпус защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP68. Вес — 188 граммов.

В России U12+ будет доступен в трех расцветках: "прозрачном синем", "керамическом черном" и "пламенном красном". Релиз новинки намечен на июль. Цену HTC огласит позднее.