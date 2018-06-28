Пользователям Facebook дали возможность временно скрывать из новостной ленты посты, содержащие определенные ключевые слова. Так, к примеру, можно отфильтровать оскорбительный для себя контент, спрятать счет в матче любимой команды или заглушить сплойлеры к финальному эпизоду сериала.

Публикации с указанными фразами исчезают из "Хроники" на 30 дней. Чтобы пополнить черный список, нужно нажать на три точки в верхнем правом углу поста. Однако вручную слова добавлять нельзя — выбирать можно только из тех, что предложит соцсеть.

Новую функцию начали тестировать на этой неделе на узком круге пользователей, сообщили в Facebook. В декабре прошлого года компания разрешила блокировать на 30 дней все посты от конкретного пользователя.

Похожая функция давно имеется в Twitter. "Фильтры качества" блокируют твиты с @-упоминаниями, в которых есть определенные слова, хэштеги и даже эмодзи. Если кто-то напишет в адрес включившего фильтр пользователя твит с "запрещенным" словом, пользователь не получит уведомления и не увидит запись. Помимо отдельных ключевых слов, Twitter позволяет заблокировать уведомления для определенных фраз или бесед.