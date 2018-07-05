Цифровое перо будущего флагманского смартфона Samsung, Galaxy Note 9, будет особенным. Уже не один год прячущийся в корпусе смартфонов линейки Note стилус применяется для рукописных заметок и навигации, но в аппарате 2018-го года его возможности заметно расширятся.

На сайте Федеральной комиссии по связи США обнаружили документы, поданные Samsung для сертификации нового Bluetooth-гаджета — им оказался стилус:

Все указывает на то, что цифровое перо Galaxy Note 9 сможет связываться со смартфоном по энергоэффективному протоколу Bluetooth LE. А это значит, что встроенную в него кнопку можно будет использовать для управления функциями смартфона или другой электроники. Например, стилус сможет управлять воспроизведением музыки.

Ранее о том, что стилус Note 9 можно будет использовать как пульт ДУ или таймер писал пользователь Twitter Ice Universe, автор многочисленных достоверных утечек о мобильных гаджетах Samsung. Кроме того, именно стилус с кнопкой Samsung выбрала в качестве изображения для приглашения на презентацию нового смартфона, которая состоится в Нью-Йорке 9 августа.

Ожидается, что Note 9 практически целиком позаимствует дизайн своего предшественника, Note 8. Новинку выдаст разве что слегка увеличенная фронтальная камера. Емкость батареи составит 3850 мА*ч против довольно скромных 3300 у Note 8.

Также "девятке" обещают более качественные камеры — как у Galaxy S9+, более точный сканер радужной оболочки глаза и более мощные процессоры — Exynos 9810 или Qualcomm Snapdragon 845. Одна из моделей, по слухам, получит рекордные объемы оперативной и постоянной памяти: 8 и 512 ГБ. Расположение датчика отпечатков пальцев на задней панели станет более удобным — его разместят, как и в Galaxy S9, под камерой по центру корпуса.