Google продолжает расширять возможности своего денежного сервиса Google Pay, начиная, по традиции, с американского рынка. Функция пересылки денег другим пользователям, которая раньше работала через отдельное приложение, теперь будет доступна в США внутри основного приложения.

При помощи новой функции Google Pay установившие приложение смогут отправлять деньги друзьям или запрашивать перевод. Кроме того, заплативший за общий ужин в ресторане пользователь сможет, просто нажав на транзакцию в приложении, отправить запросы остальным участникам, чтобы поделить затраты поровну.

Появится в обновленном приложении Google Pay и функция хранения некоторых типов документов — например, электронных билетов на концерты или посадочных талонов на самолет, бонусных карт торговых сетей, подарочных сертификатов и т.п.

Наконец, Google позволила более удобно управлять платежной информацией, хранящейся в Google Pay, с любого устройства — будь то сотовый телефон или компьютер с браузером. О планах предложить аналогичные возможности в приложении Google Pay за пределами США пока ничего не сообщается.