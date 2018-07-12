Смартфон китайского бренда впервые возглавил рейтинг продаж в России, ранее борьба за первое место шла преимущественно между Apple и Samsung. С августа 2017-го лидерскую позицию удерживал компактный iPhone SE, но в мае, пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы партнера нескольких производителей электроники, смартфон Apple оказался только на третьей позиции.

Первое же место по продажам, если верить информации издания, занял Honor 9 Lite от Huawei — среднебюджетное устройство, выделяющееся дизайном со стеклянной задней панелью и яркими цветами. Второе место занял бюджетный Samsung Galaxy J1. Honor, Galaxy и iPhone заняли в мае, соответственно, 3,1%, 2,9% и 2,8% российского рынка.

Всего в мае в России было продано чуть более 2,3 млн смартфонов, при этом по сравнению с апрелем продажи именно Honor 9 Lite выросли на 70%. По словам сотрудника одного из ритейлеров, на которого ссылаются "Ведомости", китайский смартфон вышел в лидеры российского рынка впервые.

Отставание iPhone SE ожидаемо — аппарат был выпущен два года назад и обладает небольшим 4-дюймовым экраном, в то время как у большинства конкурирующих смартфонов диагональ дисплея превышает 5 дюймов.