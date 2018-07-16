VR-гарнитуры уже сегодня могут работать в больших помещениях, однако ограниченность пространства по-прежнему остается одним из главных преткновений на пути к свободе передвижения в виртуальных мирах. Решением этой проблемы заняты в HTC: инженеры работают над технологией "разделяемой" виртуальной среды, которая позволит пользователям свободно переходить из комнаты в комнату и взаимодействовать с VR-объектами, не снимая шлема.

Видео с демонстрацией "многокомнатной" VR выложил президент Vive в Китае Элвин Вон Грэйлин. На нем показано, как пользователь Vive Pro уверенно передвигается между тремя локациями, которые оборудованы 16 базовыми станциями и контроллерами SteamVR 2.0.

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У рядовых пользователей, однако, не получится воссоздать аналогичную среду, обставив дом трекерами для отслеживания координат. Как пишет SlashGear, текущая версия SteamVR пока не может отслеживать больше четырех базовых станций, и купить их можно только в комплекте со шлемом Vive Pro — по отдельности ни Valve, ни HTC их не продают. Во-вторых, неясно, было ли задействовано еще какое-то оборудование.

#HTC #виртуальная и дополненная реальность #Vive