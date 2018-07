VR-гарнитуры уже сегодня могут работать в больших помещениях, однако ограниченность пространства по-прежнему остается одним из главных преткновений на пути к свободе передвижения в виртуальных мирах. Решением этой проблемы заняты в HTC: инженеры работают над технологией "разделяемой" виртуальной среды, которая позволит пользователям свободно переходить из комнаты в комнату и взаимодействовать с VR-объектами, не снимая шлема.

Here’s a video of the test environment that people asked for. Three separate tracked spaces, with two 2.0 BS each, all in a shared virtual space. (Seems to work even behind closed door) Trackers placed within the shared space to show common coordinate system between spaces. pic.twitter.com/efqJKajky6