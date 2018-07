Финская компания HMD Global, владелец прав на бренд Nokia для смартфонов и мобильников, объявила о старте продаж на российском рынке первого устройства на Android Go. Новинка — Nokia 1 — работает под управлением Android Oreo (версия Go) — упрощенной версии ОС Google, оптимизированной под слабые смартфоны и планшеты с объемом "оперативки" до 1 гигабайта.

На Nokia 1 предустановлены "экономные" версии приложений Google, которые требуют меньше памяти и потребляют меньше мобильных данных: поиск Google Go, карты Google Maps Go, YouTube Go и "Ассистент". Лайт-версия Android поставляется "чистой" — без ненужных программ, интерфейсных надстроек и оболочек, регулярно обновляется и обладает поддержкой сервиса Google Play Protect, отвечающего за безопасность пользовательских данных и приложений.

Nokia 1 рассчитана на новичков, у которых раньше не было смартфона. Новинка оснащается 4-ядерным процессором, 4,5-дюймовым экраном, съемной батареей на 2150 мА*ч и поддержкой 4G-сетей. Облик устройства можно менять при помощи Xpress-on — ярких сменных панелей из прочного пластика, защищающих смартфон от ударов и падений.

Nokia 1 представлен в фирменном онлайн-магазине mobileshop.nokia.ru и салонах "Билайна". Цена — 5990 рублей.