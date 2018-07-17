Жителям коммунистической Кубы, где подключение к интернету строго регламентируется государством, разрешили выходить в Сеть со смартфона. Первыми, у которых появилась такая возможность, стали журналисты государственных СМИ.

Интернет-подключение на острове долгое время было ограничено. До недавнего времени кубинцы могли посещать только сайты, управляемые государством, а полный доступ к Сети был открыт только в отелях для туристов. Политика изменилась с приходом ко власти Мигеля Диас-Канеля, возглавившего республику в апреле 2018 года. Ранее он заявлял, что свободное интернет-подключение позволит кубинцам укрепить экономику и "защитить революцию".

Телекоммуникационная компания ETECSA, монополист на местном рынке, разрешила некоторым клиентам, в основном частным фирмам и посольствам, покупать мобильные планы в декабре прошлого года. Планируется, что все клиенты ETECSA — около 5 миллионов человек, то есть почти половина населения Кубы, — сможет пользоваться мобильным интернетом до конца года.

Тем не менее, технологии проникают на Кубу очень медленно. На острове только сейчас разворачиваются 3G-сети, тогда как большая часть стран Латинской Америки давно перешла на 4G, а 5G подходит к заключительной фазе тестирования.

Кроме того, кубинцев может отпугнуть высокая стоимость услуги. Цена подключения к точкам Wi-Fi составляет $1 в час, тогда как средняя зарплата в республике — около $30.