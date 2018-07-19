Журнал Fortune опубликовал ежегодный список 40 самых влиятельных молодых людей мира, которым еще не исполнилось 40 лет. Возглавили рейтинг "40 under 40" сразу два 34-летних бизнесмена: сооснователь и руководитель Facebook Марк Цукерберг, а также Кевин Систром — глава соцсети Instagram, принадлежащей тому же Facebook.

В списке оказались всего два предпринимателя с российскими корнями: соучредитель и бывший генеральный директор "ВКонтакте", а ныне — глава мессенджера Telegram, 33-летний Павел Дуров (25 место), и создатель криптовалюты Ethereum, 24-летний Виталик Бутерин (22 место). Дуров вошел в рейтинг Fortune впервые, Бутерин — уже в третий раз.

Составители рейтинга подчеркнули, что капитализация придуманного Бутерином "эфира" составляет уже $48 миллиардов, что делает эту валюту второй по значимости после биткоина. Про Дурова авторы Fortune написали, что проект "создателя клона Facebook", запущенный почти пять лет назад, собрал внушительную аудиторию численностью более чем в 200 миллионов пользователей в месяц.

Сооснователь и глава Airbnb Брайан Чески (36 лет) занял 5-ю строчку, глава Dropbox Дрью Хьюстон (35) и директор Spotify Дэниел Ек (35) — 8-ю. Руководитель Snap Эван Шпигель (28) обосновался на 16-м месте, певица Рианна — на 21-м.