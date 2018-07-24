В американском интернет-магазине Samsung неожиданно "засветились" смарт-часы Galaxy Watch, пока еще не анонсированные официально. Карточка с новым продуктом вскоре была удалена, однако журналисты издания CNET успели сделать скриншот.

Запечатленная на изображении модель обладает 42-мм корпусом и цветом "розовое золото". В качестве серийного номера указан SM-R810NZDAXAR. Дизайн устройства близок к Gear S3 Classic. Также у Galaxy Watch видны круглый циферблат и две кнопки сбоку. Ни цена, ни другие характеристики товара указаны не были.

Случайно обнародованное изображение Samsung не противоречит предыдущим утечкам — разве что новую серию решили назвать Galaxy Watch, а не Gear S4. Как следует из документа, ранее найденного на сайте Федеральной комиссии США по связям (FCC), устройство будет доступно в двух размерах: модель SM-R800 оснастят 1,3-дюймовым экраном, SM-R810 (как на сайте Samsung) — чуть более компактной, 1,2-дюймовой панелью.

Размер корпуса у 1,3-дюймовых Galaxy Watch составит 46 миллиметров (как у показанных осенью 2016-го Gear S3), другая модель получит 42-мм корпус и окажется чуть ниже 42-мм Gear Sport. В качестве ОС выступит не Android Wear, а Tizen 4.0 — платформа с открытым исходным кодом, активно развиваемая и поддерживаемая Samsung. Как ожидается, новая версия ОС привнесет на часы более широкие возможности голосового управления и интеграцию с "умным" помощником Bixby.

Скорее всего, Samsung представит новую линейку смарт-часов на конференции Unpacked. Кроме того, ожидается анонс флагманского планшетофона следующего поколения — Galaxy Note 9. В этом году мероприятие пройдет в четверг, 9 августа.