Инвестиционный фонд Trillium Asset Management, владеющий акциями Facebook на 11 млн долларов, подготовил предложение совету директоров компании снять сооснователя Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров, который он совмещает с постом гендиректора. Накануне стоимость акций Facebook рухнула на 20%.

Предложение, сообщает издание Business Insider, было официально направлено в компанию за несколько часов до обнародования в среду квартального финансового отчета, показатели которого вызвали у многих держателей бумаг соцсети острое желание продать их как можно скорее. Trillium Asset Management считает необходимым поставить во главе совета директоров вместо Марка Цукерберга независимого директора.

В предложении инвесторов сказано, что совмещение сооснователем соцсети двух главных должностей в компании с 2012 года ведет к снижению качества управления и ослаблению контроля над менеджментом со стороны акционеров. Разделение постов позволит генеральному директору сосредоточиться на непосредственном управлении компанией, а главе совета директоров — заняться надзором и стратегией.

После того, как накануне все владельцы бумаг Facebook за несколько часов потеряли 20% своих вложений, у предложения Trillium Asset Management есть шансы получить поддержку у более крупных акционеров. В документе сказано, что под руководством Цукерберга менеджмент плохо справляется с кризисными ситуациями вроде скандалов вокруг утечки пользовательских данных, манипулирования избирателями при помощи фейковых новостей и усугубляемых ими же вспышек насилия в Бирме и Индии.

Однако шансов на одобрение у предложения Trillium немного. Марк Цукерберг лично контролирует 75% акций класса B, каждая из которых дает ему в 10 раз больше голосов на общем собрании акционеров, чем обычная акция класса А. Благодаря этому большинством на собрании будет обладать лично глава компании, поэтому без его согласия разделение постов не состоится. На прошлом собрании акционеров аналогичное предложение уже было отвергнуто.

Публикация накануне худших, чем ожидалось, финансовых показателей и метрик аудитории Facebook за второй квартал 2018-го года вызвала рекордное падение курса акций социальной сети — такого не было даже в разгар скандала вокруг Cambridge Analytica. С 217,5 долларов за бумагу на момент закрытия биржи они подешевели на электронных торгах до 172 долларов — более чем на 20%.

В результате рыночная капитализация IT-гиганта сократилась на 123 млрд долларов — это как стоимость сотни крупных стартапов, или, например, в 123 раза больше, чем Facebook в 2012-м году заплатил за Instagram. Состояние сооснователя и главы Facebook Марка Цукерберга, владеющего крупным пакетом акций соцсети, сократилось, по оценке Bloomberg, почти на 17 млрд долларов.