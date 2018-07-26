Компания Lenovo, владелец бренда Motorola, представила на российском рынке три недорогих смартфона: Moto G6, Moto E5 и Moto E5 Plus. Все новинки работают на чипе Qualcomm Snapdragon, оснащаются просторными экранами, ёмкими батареями и работают на операционной системе Android 8.0 Oreo с функциями искусственного интеллекта.

В активе Moto G6 — 5,7-дюймовый экран Full HD соотношением сторон 18:9, аккумулятором на 3000 мА∙ч и сканером отпечатков пальцев, который позволяет как снять блокировку устройства, так и управлять приложениями при помощи жестов. Двойная основная камера состоит из модулей с разрешением 5 и 12 мегапикселей, в качестве "фронталки" выступает 16-мп сенсор.

Moto G6

Как говорят в Motorola, камера G6 "благодаря ПО на базе искусственного интеллекта позволяет без особых усилий получать портреты студийного качества и высокохудожественные чёрно-белые снимки". Рекомендованная розничная цена — 14 990 рублей.

Moto E5

Самая доступная из серии, Moto E5, укомплектована диспелеем с диагональю 5,7 дюйма и соотношением сторон 18:9, батареей ёмкостью 4000 мА‧ч (заряда хватит на 32 часа автономной работы, сказали в компании). Заявлена поддержка microSD-карт объемом до 128 ГБ. Сзади установлена 13-мегапиксельная камера с фазовым автофокусом, спереди — фронтальная 5-мегапиксельная камера. Рекомендованная розничная цена — 9 990 рублей.

Moto E5 Plus

Moto E5 Plus — улучшенный вариант Moto E5. Эта модель располагает экраном с диагональю 6 дюймов и соотношением сторон 18:9, а также очень емким аккумулятором на 5000 мА‧ч "Основная камера с разрешением 12 мегапикселей мгновенно фокусируется на объектах благодаря технологии лазерной фокусировки и захватывает больше света за счет увеличенных пикселей размером 1,25 мкм", — сказали в компании. Рекомендованная розничная цена — 11 990 рублей.