Первый смартфон, который в будущем сможет воспользоваться преимуществами сетей связи пятого поколения, представила в США принадлежащая китайской Lenovo компания Motorola. Правда, для этого аппарату понадобится специальный Moto Mod — дополнительный модуль-накладка на заднюю панель.

Строго говоря, Moto Z3 — не совсем флагманское устройство. Смартфон использует прошлогодний флагманский чипсет Qualcomm, Snapdragon 835, оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и будет продаваться только в салонах оператора Verizon, причем цена умеренная — 480 долларов.

У аппарата 6-дюймовый AMOLED-экран FullHD+, батарея на 3000 мА*ч и, как и у многих других среднебюджетных и флагманских смартфонов Motorola, поддержка дополнительных модулей Moto Mods. Именно такой модуль — Moto 5G Mod — и позволит устройству добиться рекордных скоростей передачи данных.

Meet the new moto z³, the world's first 5G-upgradable smartphone. Get an all-day battery, watch your videos on a virtually borderless 6" display, and take your phone further with moto mods. Learn more here: https://t.co/njSsXu8LYJ #hellomoto #motoz3 pic.twitter.com/7y2mKvKnrU — Motorola US (@MotorolaUS) 2 августа 2018 г.

5G-приставка, довольно крупная и увесистая, фактически удваивает толщину и вес смартфона, к которому подключается. Внутри 5G-модем Qualcomm X50, способный обеспечивать скорости до 5 гигабит в секунду, и батарея на 2000 мА*ч, призванная компенсировать высокое энергопотребление модуля связи.



Подключить 5G Mod можно будет и к более старым моделям Moto с поддержкой таких приставок, однако передавать данные с 5G-скоростями они не смогут — "железо" не позволит. Тем не менее, скорости 5G Mod добавит и им — он оснащен также LTE-модемом X24, который быстрее, чем встроенные в эти смартфоны модули.

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5G Mod поступит в продажу в начале 2019-го, а цена его пока не названа. Ранее Verizon пообещала, что запустит 5G-сети в нескольких городах США к концу 2018-го года. Те, кто сейчас купит Moto Z3, а затем раскошелится на увеличивающий смартфон вдвое модем-приставку, смогут воспользоваться ими в числе первых.