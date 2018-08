Первый смартфон, который в будущем сможет воспользоваться преимуществами сетей связи пятого поколения, представила в США принадлежащая китайской Lenovo компания Motorola. Правда, для этого аппарату понадобится специальный Moto Mod — дополнительный модуль-накладка на заднюю панель.

Строго говоря, Moto Z3 — не совсем флагманское устройство. Смартфон использует прошлогодний флагманский чипсет Qualcomm, Snapdragon 835, оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и будет продаваться только в салонах оператора Verizon, причем цена умеренная — 480 долларов.

У аппарата 6-дюймовый AMOLED-экран FullHD+, батарея на 3000 мА*ч и, как и у многих других среднебюджетных и флагманских смартфонов Motorola, поддержка дополнительных модулей Moto Mods. Именно такой модуль — Moto 5G Mod — и позволит устройству добиться рекордных скоростей передачи данных.

Meet the new moto z³, the world's first 5G-upgradable smartphone. Get an all-day battery, watch your videos on a virtually borderless 6" display, and take your phone further with moto mods. Learn more here: https://t.co/njSsXu8LYJ #hellomoto #motoz3 pic.twitter.com/7y2mKvKnrU