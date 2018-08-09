Накануне компания Magic Leap выпустила в свободную продажу футуристические очки дополненной реальности, находившиеся в разработке около шести лет. Первые отзывы на "революционное" AR-устройство, в которое Google, JPMorgan, Alibaba и другие крупные инвесторы вложили $2,3 миллиарда, оказались смешанными. СМИ похвалили Magic Leap за комфорт и удобство ношения, но в то же время очень сдержанно отозвались о перспективах проекта дорасти до массового продукта.

В продажу поступила опытная модель Magic Leap One Creator Edition для разработчиков, дизайнеров и других "творцов", которые хотят поэкспериментировать с созданием AR-контента. Стоит гарнитура недешево — $2295, или больше чем два iPhone X, причем продается она только в шести городах США. В комплекте идут сами AR-очки, пульт-контроллер и вычислительный блок-шайба на базе процессора Nvidia Tegra X2, закрепляемый на поясе.

Magic Leap пригласила журналистов нескольких крупных изданий опробовать очки в своем офисе. Забрать их с собой для более внимательного изучения компания не разрешила, так что мнения основаны только на нескольких часах знакомства с AR-гаджетом.

Ади Робертсон из The Verge выразилась резче остальных. Несмотря на слова главы Magic Leap о том, что выпущенное ими устройство — это "полноценный, работающий продукт потребительского уровня", а не прототип, у неё сложилось мнение, что аппарат пока еще слишком сырой. Робертсон назвала опыт использования Magic Leap лучшим из того, что она пробовала, но никак не "революционным" и не "магическим", о чем утверждала компания все эти годы.

Когда журналистке показали 3D-динозавра, объект показался ей слишком далеким от того, чтобы казаться настоящим. "На самом деле, динозавр, которого я увидела через Magic Leap One, взаправду выглядел трехмерным, но он начал распадаться на кусочки, когда я к нему приближалась. Когда сзади него проходил человек, я едва могла его разглядеть", — написала Робертсон.

Несмотря на то что очки сидят "увидивительно удобно", инженерам Magic Leap "предстоит еще много работы". "Мне оно не кажется убедительными вычислительным устройством или радикальным шагом вперед для смешанной реальности", — заключила она.

AR-гарнитура не оправдала ожиданий и редактора CNET Скотта Штейна. "Мой первый опыт меня не поразил, несмотря на обещания Magic Leap, — написал он. Мне Magic Leap кажется скорее шагом вперед, а не революцией, и пока она не готова для обычных потребителей".

В частности, Штейн раскритиковал узкое поле зрения очков: FOV имеет соотношение сторон 4:3, то есть 40° по горизонтали, 30° по вертикали и 50° по диагонали. В результате AR-контент предстает в виде маленького прозрачного прямоугольника, свисающего перед глазами.

Так, если пользователь не смотрит прямо в ограниченное по размерам окошко, виртуальные объекты, наложенные на картинку реального мира, практически не видны, что является "серьезным недостатком". "Иногда я терял из виду вещи, которые не мог увидеть, и мне требовался звук, чтобы понять, где они прячутся, и куда мне нужно повернуться", — сказал Штерн.

Джесси Хемпель из Wired, в целом, отнеслась к Magic Leap благосклонно, если не считать момента с зависанием. "Когда я попыталась воспользоваться контроллером, чтобы перейти к демо с футболом, устройство перестало отвечать; все казалось замороженным, — описала он. — Когда гарнитура заработала, опыт показался мне креативным и убедительным. Изображения были четкими и цельными (так или иначе, насколько они могут быть таковыми в виртуальной реальности)".

"Этот опыт, безусловно, ничем не хуже, чем другая демонстрация дополненной и виртуальной реальности, которую я видела, — подвела итог Хемпель. — Так ли, что он невероятно лучше, чем у конкурентов? Пока нет".

Обозревателю The Wall Street Journal Джоанне Штерн AR-очки понравились, но с серьезной оговоркой: "Я бы никому не порекомендовала бежать и покупать их — может быть, через несколько лет". Штерн высоко оценила удобно ношения, полное отсутствие дискомфорта и присущих VR неприятных ощущений, таких как тошнота или укачивания, но осталась недовольна ограниченным полем зрения, портящим весь опыт использования Magic Leap. "Только разработчикам следует покупать эти очки, — заключила она. — Но стоил ли их попробовать вам? Безусловно".