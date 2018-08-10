Накануне, в день презентации Galaxy Note9 представители компании Google назвали новинку Samsung одним из лучших смартфонов, обеспечивающих наиболее качественный опыт просмотра видео на YouTube. Помимо него, в список YouTube Signature Device вошли еще 18 устройств производства Sony, HTC, LG, OnePlus, Xiaomi, Huawei и Nokia — и все на Android.

Чтобы соответствовать званию самого оптимального для YouTube смартфона, эти аппараты должны обеспечивать возможность просмотра 360-градусного контента, поддерживать HDR-режим (расширенного динамического диапазона), высокую частоту кадров (60 к/c выше), 4K-декодирование и кодеки "следующего поколения" (такие как VP9 Profile 2), а также показывать высокую производительность DRM.

На сайте YouTube Device Report модели Android-устройств идут списком, однако Galaxy Note9 значится на самом верху. Ни один "айфон" в перечне не представлен, что неудивительно: вряд ли Google, владелец YouTube и Android, захотела бы рекламировать конкурента.

При этом формально поисковик прав: Apple не поддерживает кодек VP, разработанный в Google, поэтому пользователи браузера Safari не имеют возможности смотреть на YouTube видео в 4K-разрешении.