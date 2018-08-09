Самый современный процессор с жидкостным охлаждением, более емкая батарея, светочувствительная камера и рекордный объем встроенной памяти: представленный только что в Нью-Йорке новый флагманский смартфон Samsung с большим экраном и стилусом — Galaxy Note9 — улучшает показатели по сравнению с прошлогодним Note8 по всем фронтам. Но все это в корпусе, отличающемся от прошлогоднего лишь мелкими деталями. Будет ли улучшенных характеристик и расширенной функциональности стилуса достаточно, чтобы Note9 покупали лучше, чем предыдущие флагманы, анонсированные весной Galaxy S9 и S9+? Все, что рассказали о Galaxy Note9 во время презентации, а также официальные цены Galaxy Note9 в России — в этом материале.

Galaxy Note9 оснащается тем же процессором, что и Galaxy S9 — Exynos 9810. Он во многом аналогичен Snapdragon 845 (такой получат Note9 для американского рынка), производится по 10-нм техпроцессу, имеет четыре мощных ядра M3 с частотой до 2,9 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A55, работающих на 1,9 ГГц. Ещё тут рекордные объемы встроенной памяти — 128 ГБ в базовой модели и 512 в продвинутой. К тому же, поддерживаются карты памяти microSD до 512 ГБ (такие Samsung обещает вскоре выпустить) — тогда общий объем хранилища смартфона можно будет довести до терабайта. Габариты корпуса, защищенного от воды по стандарту IP68 —161,9 x 76,4 x 8,8 мм, вес — 201g. Стилус, кстати, тоже защищен от воды.

В Samsung позиционируют новинку в том числе как игровой смартфон, и, чтобы избежать снижения производительности во время игры из-за перегрева, оснастили ее жидкостной системой охлаждения с карбоновой подложкой. Похожее решение используется в недавно представленных игровых смартфонах Xiaomi и Huawei — Black Shark и Honor Note 10.

Поможет играть (и работать) подольше и увеличенная батарея — ее объем составляет, впервые в истории линейки Galaxy Note, 4000 мА*ч. Представители компании говорят, что ее с гарантией хватит на полный день использования, при этом поддерживается скоростная беспроводная и проводная зарядка. Оперативной памяти у Galaxy Note9 6 или 8 (у старшей модели) гигабайт.

Судя по характеристикам тыловой камеры, она перекочевала в Galaxy Note9 из Samsung Galaxy S9+: два 12-мегапиксельных модуля, широкоугольный объектив с переключаемой диафрагмой (F1.5/F2.4) сочетается с телевиком (F2.4), оба модуля получили оптическую стабилизацию. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, с автофокусом и диафрагмой F1.7.

ПО камеры "умное" — распознавая одну из 20 типовых сцен, оно применяет к снимку соответствующие настройки цветов, чтобы перед публикацией в Instagram ничего уже не надо было редактировать. Кроме того, смартфон предупредит, если снимок получился с дефектом — например, кто-то на групповом фото моргнул — и предложит повторить съемку.

А еще фотографировать можно будет при помощи… стилуса S-Pen — он теперь оснащен Bluetooth LE и может выступать в качестве пульта дистанционного управления. Это пригодится, например, при съемке селфи: смартфон можно установить неподвижно, после чего отойти со стилусом на пару метров и сделать кадр. Кроме того, фирменный аксессуар линейки Note теперь может использоваться для переключения между слайдами презентации или чтобы ставить на паузу видео в YouTube, не касаясь экрана. Радует, что функции кнопки и разных нажатий (короткое, долгое, двойное) можно будет менять в настройках на свой вкус.

Как и недавно представленный планшет Samsung Galaxy Tab S4, Galaxy Note9 сможет работать в качестве импровизированного компьютера в режиме DeX, для чего к нему потребуется подключить монитор, Bluetooth-клавиатуру и мышь. На экране отобразится многооконный интерфейс, напоминающий Chrome OS, в котором можно запускать любые Android-приложения. Правда, полностью совместимы с этим режимом не все программы, но многие можно без проблем разворачивать на полный экран — например, Microsoft Word или браузер Chrome.

Note9 оснащен 6,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2960x1440 точек и выпускается в четырех цветах: черном, "медном", розовом и синем, однако в пресс-релизе российского представительства Samsung о розовом цвете ничего не сказано. У синего Galaxy Note9 стилус будет контрастного желтого цвета. Визуальных отличий от Note8, кроме оригинальных цветов, немного — например "алмазная" огранка металлической рамки, а также новое расположение сканера отпечатков пальцев на задней панели — под горизонтальным модулем двойной камеры.

Продажи Samsung Galaxy Note9 начнутся в России 31 августа по цене 69 990 рублей за базовую версию и 89 990 за комплектацию с 512 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативки. Таким образом, топовая версия нового флагмана Samsung не дотягивает лишь 2 тысяч рублей до цены, за которую Apple продает в своем официальном интернет-магазине 256-гигабайтный iPhone X (91 990 р.) Правда, даже в крупных розничных сетях топовый iPhone X стоит уже примерно на 10 000 рублей дешевле.

За предварительный заказ Note9, оформление которых открывается уже сегодня, покупателям подарят беспроводное мультизарядное устройство, которым можно одновременно заряжать смартфон и смарт-часы Samsung. Также обещают дополнительный бонус в размере 10 000 рублей к цене выкупаемого устройства за оформление покупки через трейд-ин.