Компания Apple занята поиском специалистов, которые смогли бы помочь в разработке медицинского чипа для обработки биометрических данных. На это указывают вакансии, которые были размещены на сайте производителя, но теперь удалены.

"Мы ищем архитекторов специализированных интегральных схем (ASIC), которые помогли бы разработать новые датчики и сенсорные системы для будущих продуктов Apple, — было сказано в одном объявлении. — У нас открыты позиции для архитекторов как аналоговых, так и цифровых ASIC". В другой вакансии говорилось, что компания ищет инженеров для создания медицинских и фитнес-датчиков.

Сейчас Apple самостоятельно проектирует процессоры для iPhone и смарт-часов Apple Watch, передает CNBC. По слухам, компания также намерена перевести на кастомные чипы "маки" в 2020 году.

У самых последних моделей смартфонов Apple — iPhone X и iPhone 8 — имеется нейронный процессор Neural Engine, который ускоряет обработку задач, связанных с искусственным интелллектом, например FaceID или Animoji.

Новый медицинский чип Apple может быть спроектирован аналогичным образом. Он смог бы взять на себя часть вычислительных задач, чтобы сберечь батарею Apple Watch, и вместе с этим — смог бы анализировать частоту сердцебиения и другие данные, поступающие с надеваемого устройства.