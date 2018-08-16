Востребованность YouTube не дает покоя Amazon: крупнейший интернет-ритейлер взялся за активное развитие принадлежащего ему сервиса онлайн-трансляции игр Twitch, переманивая блогеров с платформы Google. Amazon предлагает медиакомпаниям и "звездам" YouTube эксклюзивные контракты, гарантируя им миллионные заработки в год, а также доли с будущих рекламных продаж и доходов от подписок.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, компания обратилась к десяткам ютьюберов со внушительной аудиторией: от влиятельного лайфстайл-блогера Джиджи Горджеоса до актера Уилла Смита. Готовность перейти на Twitch выразили пранкер Таннер Браунгардт, на которого подписано 4 миллионов человек на YouTube, а также Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), согласившаяся стримить некоторые матчи низшей лиги.

Пока соперничество между YouTube и Twitch выглядит как битва Давида и Голиафа, отмечает агентство. YouTube, крупнейшую рекламную видеоплощадку в мире, смотрят около 1,9 миллиарда пользователей в месяц, тогда как Twitch — около 15 миллионов в день.

В то же время Amazon дает авторам контента больше возможностей заработать, в том числе на платных подписчиках, а рекламодателям — вовлеченную аудиторию. На рынке онлайн-рекламы компания уже стала весомым конкурентом Google и Facebook: в I-м квартале — впервые в своей истории — Amazon выручила $2 миллиарда, главным образом за счет продаж спонсорских мест в результатах поиска товаров.

На YouTube делать деньги сложнее. Как показывает исследование немецкого ученого Матиаса Бертля, финансового успеха на ниве видеоблогинга добиваются единицы, а большая часть продолжает жить за чертой бедности, даже получая сотни тысяч просмотров. Большую часть просмотров и рекламных долларов стягивают на себя единичные знаменитости, имеющие возможность зарабатывать посредством других каналов (спонсорство, прямые продажи, акции).