Компания HTC выпустила адаптер Vive Wireless Adapter, освобождающий владельцев шлемов виртуальной реальности от необходимости быть привязанными к компьютеру. При этом на производительности VR-устройств беспроводное подключение никак не сказывается, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе.

Новинка совместима как с моделью HTC Vive, так и Vive Pro, однако владельцам последней понадобится купить дополнительный комплект, включающий соединительный кабель, мягкую накладку и крепление. Настраивается адаптер быстро: достаточно подключить карту PCI-e к ПК и присоединить датчик, отвечающий за связь со шлемом.

"Адаптер обеспечивает связь со шлемом в радиусе 6 метров, имеет угол зрения 150 градусов, и согласно спецификации Intel WiGig использует для связи свободный от помех и интерференции диапазон 60 ГГц, что в сочетании с XR кодеками DisplayLink обеспечивает почти нулевую задержку, очень высокую производительность и длительное использование благодаря ёмкому аккумулятору", — сказали в HTC.

Работает адаптер от аккумулятора QC 3.0 PowerBank, которым можно заряжать и смартфон. В комплекте с Vive Wireless Adapter идет одна фирменная батарея HTC.

Цена и дата начала поставок адаптера на российский рынок будут оглашены позднее. В США новинка будет продаваться за $300, допкомплект для Vive Pro обойдется еще в $60. Предзаказы откроются 5-го сентября.