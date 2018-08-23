Компания Lenovo обновила серию Android-планшетников Tab, включив в неё ультрабюджетную модель. Новинка — Tab E7 — работает на Android Oreo Go и стоит всего за $70. Рассчитана она на новичков, у которых раньше никогда не было "таблетки", и пользователей, которые желают приобрести "кухонный" планшет с YouTube, но не хотят платить втрое больше за смарт-экран с "Ассистентом" Google.

Tab E7

В основу E7 легла "упрощенная" версия Android, которая была специально разработана и оптимизирована для слабых устройств. Редакция Go свободна от ненужных программ и регулярно получает обновления от Google. Спецификации устройства Lenovo не поражают: 7-дюймовый экран (1024х600 пикселей), процессор MediaTek с тактовой частотой 1,3 Гц, 1 гигабайт оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Батареи E7 должно хватить на 5 часов непрерывного воспроизведения видео.

Tab E10

В США новинку начнут продавать в октябре. В том же месяце выйдет её 10-дюймовый "напарник" — Tab E10 за $130 с более мощным чипом Snapdragon 210 и дисплеем более высокого разрешения (1280х800).

Tab M10

Другая базовая модель Lenovo, Tab E8, обладает 8-дюймовым дисплеем (1280х800), но использует устаревающую версию Android (Nougat). Эта версия уже доступна в магазинах Walmart за $100.

10-дюймовый планшет-середнячок Tab M10 комплектуется экраном 1920х1200 и 8-ядерным процессором Snapdragon 450, а более премиальный Tab P10 с таким же размером экрана, чипом и четырьмя динамиками лучше подойдет для кинопросмотра.

Tab P10

Цена и дата релиза этих моделей не уточняются.