На одном из хакерских форумов выставлена на продажу база данных, включающая личные сообщения по меньшей мере 81 тысячи аккаунтов Facebook. За доступ к одной учетной записи взломщики просят 10 центов.

По словам продавца, представившегося в разговоре с BBC именем Джон Смит, в их распоряжении имеются данные о 120 миллионах аккаунтов, из которых 2,7 миллиона — русскоязычные.

Оказавшаяся в интернете база данных не имеет никакого отношения к утечкам, произошедшим по вине политтехнологической фирмы Cambridge Analytica, а также к недавним взломам Facebook, заверил продавец. На вопрос, связана ли как-то хакерская группа с российским правительством, он ответил отрицательно.

Компания Digital Shadows, специализирующаяся на компьютерной безопасности, по просьбе BBC подтвердила, что как минимум 81 тысяча профилей была скомпрометирована. Подлинность их переписки также подтвердили пять пользователей из России. Помимо этого, в сети размещена информация о 176 тысячах аккаунтов Facebook, включая адреса электронной почты и номера телефонов.

У одного из сайтов, на котором продаются персональные данные, указан петербургский IP-адрес. Как выяснили в Digital Shadows, ранее этот же адрес использовался для рассылки троянца LokiBot.

В Facebook отрицают, что их система безопасности была взломана. Предположительно, злоумышленники похитили данные при помощи вредоносных букмарклетов и расширений для браузера. "Плохие" дополнения отслеживали действия пользователей на сайтах и скрыто передавали их личную переписку на удаленные серверы. В Facebook сообщили, что уведомили об этом разработчиков браузеров, и теперь расширения недоступны для скачивания из магазинов. По вине каких плагинов могла произойти утечка, в компании не уточнили.