Оказавшаяся в центре скандала с незаконным использованием данных десятков миллионов пользователей Facebook политтехнологическая фирма Cambridge Analytica прекращает существование. Компания объявила о закрытии всех своих офисов, а также офисов аффилированной с ней британской SCL Elections.

В пресс-релизе утверждается, что фирма стала жертвой многочисленных "необоснованный обвинений" и, несмотря на попытки внести ясность, её "всячески очерняли за деятельность, которая не только легальна, но и широко принята как стандартный компонент политической и коммерческой онлайн-рекламы". Из-за однобокого освещения ситуации в СМИ, утверждает фирма, она потеряла практически всех своих клиентов и не может продолжать работу.

Cambridge Analytica стала известна после сотрудничества с предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016-м году, причем именно её технологиям работы с данными приписывали успех кандидата-республиканца на выборах президента США. Позже выяснилось, что Cambridge Analytica использовала в своей работе незаконно полученные данные о 87 миллионах пользователей социальной сети Facebook.

Скандал заставил извиняться главу Facebook Марка Цукерберга, а американские и британские парламентарии вызвали его "на ковёр" для объяснений. А гендиректор Cambridge Analytica Александр Никс был вынужден уйти в отставку, когда журналисты раскопали компометирующее его видео: топ-менеджер обсуждал с клиентами шантаж политиков.

В то же время, журналисты The New York Times выяснили: основатели Cambridge Analytica не собираются уходить из бизнеса. Для этого еще в прошлом году в Великобритании была зарегистрирована Emerdata Limited — причём зарегистрирована по тому же адресу, что и SCL Elections, и во многом с теми же топ-менеджерами и инвесторами, что и Cambridge Analytica.

Газета отмечает, что похожий трюк провернуло в своё время руководство частной военной компании Blackwater, наёмников которой уличили в убийстве мирных жителей в Ираке — фактически, компания просто сменила вывеску и продолжила бизнес как ни в чём не бывало.