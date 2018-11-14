Компания Microsoft вновь сделала доступным обновление Windows 10 October 2018 Update, которое ранее она была вынуждена экстренно отозвать из-за большого числа вскрывшихся ошибок. Разработчик подошел к перевыпуску очень осторожно: у него ушло больше месяца на то, чтобы устранить "дыры" и тщательно протестировать исправленную версию апдейта.

"В дополнение к всесторонней внутренней проверке, мы уделили время тому, чтобы внимательно отследить обратную связь и изучить диагностические данные, поступившие от участников программы тестирования Windows Insiders и миллионов устройств на Windows 10 October Update, и у нас нет свидетельств о новых случаях потери данных", — объяснил представитель Microsoft Джон Кейбл.

Исправленное обновление пока доступно небольшому кругу пользователей, пишет The Verge. Они могут загрузить его вручную из Windows Update ("Центра обновления Windows") и только при условии отсутствия несовместимости с приложениями и других возможных неполадок. "Если мы обнаружим, что у вашего устройства возникла проблема, такая как несовместимость приложений, мы не будет устанавливать апдейт до тех пор, пока она не будет решена", — сказал Кейбл.

Релиз Windows 10 October Update (сборка 1809) состоялся 3 октября и сопровождался чередой жалоб. Те, кто установил его одним из первых, сообщали, что апдейт влечет за собой полное удаление файлов из домашней папки, которые невозможно восстановить, и неоправданную нагрузку на процессор, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора. Неделю спустя Microsoft приостановила выпуск обновления до окончания разбирательств.

Позднее у Windows 10 October Update обнаружились и другие проблемы. Оказалось, что при открытии ZIP-архивов новая "десятка" не спрашивает, должны ли быть перезаписаны находящиеся в текущей папке копии, из-за чего пользователь может лишиться распакованных ранее документов. Другие сообщали, что серверы обновления Microsoft сочли операционную систему Windows 10 Pro неактивированной и требовали приобрести еще один лицензионный ключ.