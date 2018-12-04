Несмотря на отсутствие официальной информации, сведений об одном из самых ожидаемых смартфонов 2019-го года — Samsung Galaxy S10 — появляется все больше. Издание 91mobiles совместно со знаменитым охотником за утечками @OnLeaks подготовили качественные изображения Samsung Galaxy S10+ на основе попавшей к ним информации и CAD-файлов с чертежами.

Новинка, анонс которой состоится на выставке MWC в Барселоне в конце февраля 2019-го, будет оснащена изогнутым OLED-дисплеем с диагональю 6,4 дюйма и разрешением как у Galaxy S9+ — QuadHD+. На задней панели три камеры (стандартная, "телефото" и иширокоугольная; 16, 16 и 13 МП, соответственно) будут размещены горизонтально в ряд вместе со вспышкой и датчиком пульса.

Датчика отпечатков не видно не спереди, ни сзади — то есть Samsung, скорее всего, встроит его вслед за Huawei и некоторыми другими китайскими производителями под экран. Но, по информации @OnLeaks, сенсор Samsung будет использовать ультразвуковое считывание папиллярного рисунка, которое работает быстрее и надежнее применяемой китайскими вендорами оптической технологии.

Самый неоднозначный элемент дизайна — вытянутое отверстие в верхнем правом углу, где размещены объективы сдвоенной селфи-камеры (сенсоры 8 и 5 МП). От инфракрасного сенсора, применявшегося в предыдущем поколении флагманов для биометрической идентификации, в Samsung решили отказаться.

Габариты корпуса еще не анонсированного флагмана Samsung составляют 157,5 x 75 x 7,8 мм, а "нарост" камеры увеличивает толщину до 9 мм. Смартфон сохранит аналоговый аудиоразъем, который разместится на нижнем торце рядом с портом USB-C для зарядки аккумулятора емкостью 3700 мА*ч и решеткой динамика.

Так будет выглядеть компактная версия Galaxy S10

Ожидается, что версии Samsung Galaxy S10/S10+ для США и, возможно, Китая будут работать на еще не анонсированном процессоре Qualcomm Snapdragon 8150, а европейская и азиатская модификации — на недавно анонсированном Samsung Exynos 9820. Оперативной памяти, скорее всего, будет 6 ГБ у стандартной и 8 — у "плюс"-модели, а в качестве операционки задействуют Android 9 Pie.