Компания Samsung анонсировала свой первый смартфон, который будет оснащаться "дырявым" экраном Infinity-O. В верхнем левом углу дисплея Galaxy A8s проделано отверстие для фронтальной камеры, за счет чего его 6,4-дюймовая панель занимает больше пространства.

Сама модель относится к разряду "выше среднего": она комплектуется чипсетом Snapdragon 710 с 6 либо 8 гигабайтами оперативной памяти, флеш-накопителем на 128 ГБ (расширяется microSD-картой объемом до 512 ГБ) и батареей емкостью 3400 мА*ч с функцией быстрой зарядки по USB-C. Работает аппарат на Android 8.1 (Oreo) с установленной поверх интерфейсной оболочкой Samsung.

Разрешение панели — 1080х2340 пикселей, соотношение сторон — 19,5:9. Как видно на изображениях, рамки вокруг экрана Galaxy A8s очень узкие, в нижней части проступает небольшой "подбородок". Компания не упоминает о матрице Super AMOLED, поэтому задействована, скорее всего, стандартная ЖК IPS.

На задней панели Galaxy A8s расположились три камеры (как у Galaxy A7): основной 24-мегапиксельный сенсор (f/1.7), вспомогательный 10-мп телефотообъектив (f/2.4) и 5-мп датчик глубины (f/2.2). Рядом с ними нашел место сканер отпечатков пальцев овальной формы. Спереди используется 24-мп "фронталка" (f/2.0).

В Китае предзаказы на Galaxy A8s начнутся 21 декабря. Его можно будет купить в синем, сером и зеленом цветовом исполнении. Тогда же, судя по всему, будет объявлена и цена.

За титул первого производителя "дырявого" смартфона борется и Huawei. Сегодня китайцы представили технологию All-View, которая тоже подразумевает наличие "бескрайнего" экрана с дырой в углу. В компании особо подчеркнули, что диаметр их "глазка" — 4,5 миллиметра, за счет чего "выглядывающая" прямо из экрана камера увеличивает полезную площадь "почти до 100%". Для сравнения, диаметр дыры в Samsung Galaxy A8s — 6,7 мм.

Первый смартфон Huawei с отверстием в углу — Nova 4 — дебютирует 17 декабря. Honor View 20 с экраном All-View покажут 26 декабря в Китае, а его международный анонс намечен на 22 января следующего года в Париже.

Даты релизов и цены ни Huawei, ни Samsung пока не раскрывают.