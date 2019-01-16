В Microsoft заняты адаптацией Windows 10 к устройствам, дисплей которых может сгибаться пополам. По информации источников The Verge, инженеры компании приспосабливают к "гнутым" и двухэкранным гаджетам не только саму операционную систему, но и многие предустановленные приложения.

Разработчик Windows экспериментирует со сгибающимися устройствами уже довольно давно. Еще в 2010-м, например, у Microsoft был концепт планшета-буклета Courier, который мог раскладываться, как записная книжка. "Цифровой молескин" создавался для творческих пользователей, создателей контента, архитекторов или писателей, а не бизнеса, поэтому компания, которую тогда возглавлял Стив Балмер, свернула проект через несколько месяцев после релиза iPad.

В 2017 году Microsoft запатентовала несколько разработок, связанных со сгибающихся дисплеями, а летом 2018-го СМИ сообщили о готовящемся к релизу устройстве из линейки Surface под рабочим названием Andromeda. Его ключевой особенностью станут два экрана с изогнутыми и заходящими на противоположную сторону корпуса краями, состыкованные так, чтобы в разложенном виде формировать единый, почти бесшовный дисплей.

Ранее на этой неделе в интернете заметили новую тестовую сборку Windows 10 под номером 18313.1004. Название ветки, откуда она была скомпилирована — rs_shell_devices_foldables — отчетливо говорит о подготовке Microsoft к эпохе складных устройств.

По данным The Verge, грядущие сгибаемые и двухэкранные Windows-ноутбуки и трансформеры будут оснащаться не только чипами Intel, но и ARM. Как ожидается, первая модель Andromeda будет представлена в мае на конференции BUILD 2019 в Сиэтле.