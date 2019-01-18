Последние флагманские смартфоны Huawei, Mate 20 и Mate 20 Pro, "из коробки" работают на Android 9.0 Pie с новой версией фирменного интерфейса (в пресс-релизах его гордо называют "ОС") EMUI 9.0.

В декабре Huawei объявила, что начнет рассылать обновление с этой же версией ПО для представленных весной 2018-го флагманов, P20 и P20 Pro. В этом материале расскажем, что нового в EMUI 9.0 и к каким нововведениям стоит быть готовым покупателям смартфонных новинок китайской компании.

EMUI 9.0: жесты вместо кнопок

Самая, пожалуй, заметная (хотя и отключенная по умолчанию) новая возможность EMUI — управление смартфоном при помощи свайпов. Механика интерфейса, появившаяся впервые в смартфонах Palm на webOS в 2009-м году, в 2017-м позаимствованная Apple для iPhone X, а к 9-й версии добравшаяся и до Android, уже не кажется чем-то необычным.

Свайп снизу — переход на экран "Домой", он же, но с последующим удержанием пальца на экране — "карусель" многозадачности с карточками приложений, которые можно удалять свайпом вверх или фиксировать свайпом вниз, свайп от любого края к центру — замена кнопки "назад".

К сожалению, нет возврата к предыдущему приложению горизонтальным свайпом внизу экрана, как в iOS, нет для этого и других жестов (вроде двойного тапа по кнопке многозадачности в некоторых Android-оболочках). Приходится действовать через меню многозадачности, добавляется лишний шаг. Также в Android 9.0 можно вызвать меню приложений двойным свайпом вверх по вытянутой виртуальной кнопке "Домой". В EMUI такое меню можно активировать в настойках (по умолчанию приложения, как в iOS, заполняют один за другим домашние экраны), но жеста для его быстрого вызова нет, только специальная кнопка, как в старых версиях Android.

Зато есть жесты от нижних углов экрана. Проведите по диагонали к середине — и экран "съежится", чтобы удобно было достать до любого элемента интерфейса большим пальцем. Проведите кверху — запустится Ассистент Google. Последний, кстати, работает на EMUI 9 без проблем, однако разблокировать смартфон через распознавание голоса — предлагаемая Ассистентом функция — на ПО Huawei не работает. Ассистент активируется, но, чтобы он прореагировал на ваш запрос, нужно сначала разблокировать смартфон кодом или биометрией.

EMUI 9.0: быстродействие и комфорт

Трудолюбивые создатели EMUI каким-то образом подсчитали, что оболочка повышает на 12,9% "общую производительность" и ускоряет запуск программ. Кроме того, новый алгоритм улучшает параметры чувствительности сенсорного экрана и сокращает время реакции на 36%. Впрочем, пару дней потестировав одно из первых не-флагманских устройств Hauwei с "девяткой", смартфон P Smart 2019, я заметил, что более слабый, чем Kirin 980, процессор Kirin 710 иногда не позволяет анимации быть такой же плавной, как на Mate 20.

Технология GPU Turbo обновлена в EMUI 9.0 до второй версии и теперь способна сделать геймплей во многих популярных играх, включая PUBG Mobile, NBA 2018 или Vainglory, более плавным. Достигается это за счет основанной на нейросетевых алгоритмах системы "предсказания" особенно требовательных к "железу" смартфона сцен в играх — смартфон заранее подгружает нужные ресурсы, чтобы в критический момент игра не лагала.

Чтобы еще улучшить впечатления пользователей от новой оболочки, в Huawei переработали интерфейс многих встроенных приложений, разместив кнопки для перехода к основным разделам в них в нижней части экрана — так до них можно без проблем дотянуться большим пальцем, держа смартфон одной рукой. В настойках число пунктов меню сократили на 10%: некоторые разделы объединили, а редко используемые пункты в каждом из разделов спрятали за ссылкой "Другие настройки".

EMUI 9.0: неполный "пирог" c "дарами природы"

Многие элементы Android 9.0 Pie ("Пирог") благополучно перекочевали в EMUI 9.0 без изменений. Например, индикатор регулировки громкости: он теперь вертикальный и располагается у правого края экрана, как раз рядом с кнопками регулировки. Горизонтальная "карусель" карточек приложений в режиме многозадачности — тоже из гугловского интерфейса.

Но нет, например, App Actions — использующего алгоритмы искусственного интеллекта сервиса, предлагающего пользователю в зависимости от времени суток, местоположения и другого контекста в одно нажатие задействовать ту или иную функцию приложения. На смартфонах Pixel подсказки App Actions появляются в меню приложений. Нет и Slices — аналогичной функции, предлагающей типовые решения внутри приложений. Например, вы вводите в поиск "Uber", а смартфон, помимо собственно ссылки на приложение, сразу показывает ярлыки для заказа такси домой или на работу с указанием примерной стоимости.

В маркетинге новой оболочки представители Huawei подчеркивают то, как в нее интегрированы визуальные и акустические "природные" элементы. По факту под этой вывеской пользователь получает несколько рингтонов и звуков для будильника, которые начинаются не с музыки (исследования уже давно показали, что внезапные и громкие звуки будильника вызывают лишний стресс), а мягко — с пения птиц. Я, честно говоря, ожидал, что таких звонков будет больше, а сами они — разнообразнее. Как насчет хотя бы плеска волн и шелеста листьев? Также под "природную" тему адаптированы многие обои.

Для выбора оформления по своему вкусу в EMUI 9.0 используется то же, что и в предыдущих версиях, приложение "Темы". Количество представленных там "тем" (сочетание обоев, значков и, иногда, модифицированный интерфейс экрана блокировки) поражает воображение. В равной степени удивителен и дефицит дизайнов, более-менее соответствующих представлениям представителя европейской культуры о том, как должен выглядеть эстетичный и не мешающий использованию смартфона интерфейс. Большинство вариантов не особо эргономичны: аляповатые значки заставляют читать подписи под ними, чтобы понять, какое именно приложение за ними скрывается, или вообще теряются на фоне обоев. Оформление по умолчанию на контрасте с альтернативными темами сразу начинает выглядет выигрышно.

Попытки найти что-то, хотя бы отдаленно напоминающее своим видом стоковый Android (и, соответственно, хорошо сочетающееся с дизайном большинства современных приложений для платформы), увенчались относительным успехом: нашлась одна (ОДНА!) тема с круглыми значками в стиле Google Pixel, называется MaterialOS. К сожалению, устанавливать сторонние наборы значков (которых в Google Play вагон и маленькая тележка), оболочка Huawei не позволяет. Ну хоть обои в последней версии EMUI красивые, анимированных по умолчанию всего два варианта, но ещё пара десятков доступны для скачивания во встроенном магазине.

EMUI 9.0: "баланс" и безопасность

Вслед за iOS и Android Pie в EMUI 9.0 появилась возможность контроля за временем, которое пользователь тратит на приложения в смартфоне. Функция "Цифровой баланс" позволяет видеть, сколько времени в каком приложении потрачено, как часто вы разблокируете смартфон, а также устанавливать временные лимиты для отдельных приложений или их групп ("медиа", "соцсети"). Когда заданное вами время истечет, будет, как в iOS, возможность в одно нажатие дать себе поблажку, продлив лимит на 15 минут или вообще отменив ограничение на сегодня. Другой подход — когда снять блокировку по времени можно, только перейдя в настройки — требует для принятия правильного решения меньше волевых усилий и, соответственно, был бы более эффективен.

При этом настроить средствами EMUI 9.0 ограничение экранного времени для других устройств — например, если ваш ребенок пользуется планшетом — нельзя, даже если другое устройство тоже выпущено Huawei. В iOS 12 такая возможность встроена в функцию "Экранное время", а на Android можно использовать в тех же целях созданное Google приложение Family Link.

В категорию "цифрового благополучия" (digital wellbeing) попадает и функция "Отход ко сну". В заданный промежуток времени яркость экрана смартфона снизится, изображение станет черно-белым, а при желании можно даже заблокировать работу любых приложений кроме "Телефона" и "Сообщений".

Еще одна полезная возможность, появившаяся в EMUI вслед за операционками Apple и Google — безопасное встроенное хранилище паролей. Оно позволяет пользователям безопасно хранить идентификаторы и учётные данные для различных приложений и сервисов. Все данные шифруются и не покидают внутреннюю память смартфона, позволяя использовать функцию автозаполнения без риска утечки персональной информации.

EMUI или... ничего

Малозамеченной прошла около недели назад новость: Huawei, по информации Gizmochina, объявила на официальном интернет-форуме: в последней сборке EMUI заблокирована возможность установки сторонних лончеров. Идет ли речь только о китайской версии штатного ПО, или о международной тоже — неясно.

Мотивировка решения вполне в духе современного Китая, строящего цифровую автократию: мол, пользователи устанавливают какие попало лончеры из Google Play, они тормозят смартфоны, вызывают системные ошибки и при каждом удобном случае показывают рекламу, а виновата в глазах владельцев аппаратов оказывается Huawei. Надобно бедных, убогих, малограмотных юзеров от такой напасти защитить! Сюда не ходи, туда ходи: ровненько, строем, и с песней о любви к родине.

Объяснение не выдерживает критики: если пользователь вообще знает, что такое сторонний лончер, он, думаю, способен догадаться: внезапные проблемы со смартфоном связаны с установленным ПО, а не с устройством как таковым. Маловероятно также, что описанные проблемы вызывают топовые лончеры в Google Play вроде Nova, Evie, Microsoft Launcher, а число установок глючных и напичканных рекламой поделок от "я у мамы программистов" вряд ли настолько велико, чтобы породить вал жалоб в Huawei. Похоже, кое-кто просто боится конкуренции, вместо того чтобы напрячься и хотя бы просто скопировать лучшие функции сторонних оболочек.

Пока с запретом на использование сторонних лончеров я не столкнулся — на тестовом Huawei Mate 20, использующем версию EMUI 9.0.0.146, такие приложения работают почти без проблем. "Почти" — потому что многие штатные виджеты Huawei использовать не получается. Например, погодный виджет, когда пытаешься задать местоположение, вызывает сбой в лончере, сопровождая его рекомендацией этот "плохой" лончер не использовать.

Очень хотелось бы, чтобы новость о грядущем тотальном запрете на модификацию интерфейса сторонними приложениями в Huawei отыграли в стиле "нас неправильно поняли". Возможность менять интерфейс и его механики по своему усмотрению — одно из ключевых преимуществ Android, поэтому ограничивать в этом пользователей, мягко говоря, недальновидно. Тут вам не аккуратно подстриженный огороженный садик iOS, где пользователи изначально привыкли к диктату Apple.