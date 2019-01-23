"Яндекс" объявил, что начинает продажи очередного электронного устройства собственной разработки — бортового компьютера для автомобилей. Он заменяет штатную информационно-развлекательную систему, умеет выходить в интернет и запускать некоторые сервисы поисковика.

Мультимедийная система "Яндекс.Авто" поддерживает сервисы "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Музыка" и "Яндекс.Погода"; они реализованы в удобном для использования за рулем интерфейсе. Для голосового управления сервисами, которое позволит не отвлекаться от дороги, есть "Алиса".

Сейчас устройства совместимы с некоторыми моделями популярных автомобилей: Renault (Kaptur, Duster), Volkswagen (Polo 2016), Lada (X-Ray). "Скоро в продаже" ожидаются версии для Toyota (RAV4, Camry 2017), Kia (Rio 2017), Škoda (Rapid), Hyundai (Solaris 2017, Creta), Nissan (X-Trail 2016, Qashqai 2016) и Lada Vesta. Полный список моделей, к которым уже можно заказать бортовой компьютер, доступен на сайте auto.yandex.

В цену от 29 990 рублей входит установка в авторизованном сервис-центре (пока продажи идут только в Нижнем Новгороде), а также 6 месяцев "Яндекс.Музыки" и интернета в подарок. Трафик для сервисов "Яндекса" безлимитный, а для использования других приложений есть 1 ГБ в месяц. При желании построить маршрут в "Навигаторе" можно и без интернета — если скачать карты в память устройства заранее.

Автомобильный компьютер — уже пятое устройство в экосистеме гаджетов "Яндекса", формирующейся вокруг "Алсиы" и других сервисов. Летом 2018-го вышла смарт-колонка "Яндекс.Станция", компанию которой в конце года составили более дешевые домашние аудиоустройства с "Алисой" от партнеров поисковика. Также компания выпустила "Яндекс.Телефон" на Android с модифицированной оболочкой, в которую интегрированы сервисы "Яндекса".