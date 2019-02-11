В первую очередь этот смартфон выделяется "породистым" фирменным дизайном с легкими цветовыми акцентами. Кроме того, девайс может похвастаться HDR-экраном с технологией PureDisplay, дуэтом камер с оптикой Zeiss, быстрой зарядкой, набором беспроводных интерфейсов, включающим NFC и 5-ГГц диапазон Wi-Fi, а также оперативным обновлением и так свежего (Android 9 Pie) софта, благодаря программе Android One. Вести.Hi-tech изучили достоинства и недостатки Nokia 7.1.

Прошлой осенью компания HMD Global, владеющая правами на выпуск смартфонов под маркой Nokia, представила для российского рынка модель Nokia 7.1 (кодовое наименование Crystal) . Для экрана этого девайса в компании впервые использовали фирменную технологию PureDisplay, которая, как утверждается, обеспечивает высокую контрастность и резкость изображения, а также улучшенную цветопередачу при просмотре HDR-контента. Заметим, что Nokia 7.1 стал первым смартфоном, где объединили специализированный чип для обработки изображений Pixelworks Iris PX8418 и универсальный процессор Qualcomm Snapdragon 636, что, в частности, позволяет преобразовывать SDR (Standard Dynamic Range) в HDR (High Dynamic Range) контент в реальном времени.

Обзор Nokia 7.1: технические характеристики

Модель: TA-1095

ОС: Android 9 (Pie)

Процессор: 64-разрядный Qualcomm Snapdragon 636 (SDM636), 8 ядер Kryo 260, до 1,8 ГГц, DSP Hexagon 680

Графический сопроцессор: Adreno 509

Оперативная память: 3 ГБ, LPDDR4Х

Встроенная память: 32 ГБ, eMMC 5.1, комбинированный слот с местом для карт памяти microSD/HC/XC (до 400 ГБ)

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (5 ГГц + 2,4 ГГц), Bluetooth 5.0 (aptX/aptX HD), USB Type-C Gen. 1 (USB 2.0, USB-OTG) для заряда/синхронизации, 3.5-мм для аудио-гарнитуры, NFC

Экран: емкостной, IPS, PureDisplay, HDR10, диагональ 5,84-дюйма, разрешение Full HD+ (2280х1080 точек, 19:9), плотность пикселей на дюйм 432 ppi, динамическая контрастность 1 000 000:1, защитное стекло Corning Gorilla Glass 3

Тыловая камера: основная — 12 МП (размер пикселя 1,28 мкм, оптика Carl Zeiss, апертура f/1.8, автофокус 2PD); вспомогательная — 5 МП (размер пикселя 1,12 мкм, оптика Carl Zeiss, монохромная, апертура f/2.4); двухтоновая вспышка, видео 2160p@30 fps, EIS

Фронтальная камера: 8 МП, фиксированный фокус, угол обзора 84 градуса, апертура f/2.0, видео 1080p@30 fps

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G, LTE Cat. 6 (300 Мбит/с DL и 50 Мбит/с UL)

Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)/microSD/HC/XC

Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Навигация: GPS/ГЛОНАСС, A-GPS

Сенсоры: цифровой компас, 3-осевой акселерометр, гироскоп, датчики освещения и приближения, дактилоскопический сканер

Батарея: несъемная, 3 060 мА*ч, быстрая зарядка (18 Вт, 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1.5 A)

Цвета: индиго (темно-синий), стальной (серебристый)

Габариты (с тыловым фото-модулем): 149,7х71,18х7,99 (9,14) мм

Вес: 160 г

Обзор Nokia 7.1: дизайн, удобство

Смартфон Nokia 7.1 выполнен в узнаваемом фирменном стиле, поэтому на первый взгляд (особенно со "спины") его легко спутать, например, с близким "родственником" – Nokia 5.1 Plus (наш обзор здесь).

Вообще говоря, новый девайс может похвастаться вполне флагманским "прикидом": лицевую и тыловую панели из стекла объединяет анодированная рамка из алюминиевого сплава 6000 серии.

Вполне ожидаемым после Nokia 6.1 Plus оказался и модный вырез на экране Nokia 7.1 – "челка". В зависимости от окраса корпуса (стальной или индиго) на фасках рамки, тыловом фото-модуле, механических кнопках и площадке дактилоскопического сканера сделаны цветовые акценты – серебристый или медный, соответственно. Хотя металлостеклянный "бутерброд" с алмазной огранкой выглядит эффектно, он, как всегда, быстро покрывается отпечатками пальцев. При габаритных размерах 149,7х71,18х7,99 (9,14) мм (с учетом выступающего тылового фото-модуля) вес Nokia 7.1 составляет 160 г.

Аппарат получился относительно компактным, при этом, дисплей занимает на его лицевой панели около 80%. Заметим, что у нового смартфона отсутствует сертификация даже на защиту от брызг.

Экран Nokia 7.1 закрыт стеклом 2.5D Corning Gorilla Glass 3. На относительно небольшой "челке" поместились: "разговорный" динамик, объектив фронтальной камеры, а также датчики приближения и освещенности.

В нижней части экрана зарезервировали место для виртуальной панели управления – одной/двух или трех пиктограмм (обусловлено текущими настройками). На "волевом", просторном, "подбородке" хватило даже места, чтобы разместить логотип Nokia.

На правое ребро корпуса вынесли одинаково тонкие кнопку питания/блокировки и качельку регулировки громкости, которые наощупь можно легко отличить по длине.

Левое ребро отвели для закрытого слота, где одно место в лотке предназначено для модуля идентификации абонента (формат nanoSIM), а другое занимает, либо карта расширения памяти microSD, либо вторая nanoSIM.

Многие, наверное, вздохнут с облегчением, узнав, что на нижнем торце Nokia 7.1 оказался разъем USB Type-C. Правда, поддерживает он только спецификацию USB 2.0, максимальная скорость передачи в которой даже теоретически не превышает 480 Мбит/с. Вокруг этого разъема собрали декоративную решетку "мультимедийного" динамика и отверстие для "разговорного" микрофона.

Отверстию под второй микрофон и 3,5-мм коннектору для аудио-гарнитуры вполне ожидаемо достался верхний торец.

Задняя панель из стекла украшена еще одним логотипом Nokia. Из текста в нижней части можно узнать, что данная модель разработана финской компанией HMD Global, а изготовлена в Китае. При этом смартфон выпущен в рамках программы Android One.

В верхней части задней панели на небольшом "пьедестале" поместили вертикально расположенные объективы основной и вспомогательной камер тылового фото-модуля с пометкой Zeiss между ними, а также 2-тоновую светодиодную вспышку. Чуть ниже нашлось место для круглой емкостной площадки дактилоскопического сканера.

В меру широкий и скользкий стеклянный корпус Nokia 7.1 приятно ощущается в ладони, однако защитный чехол для него может оказаться вовсе нелишним.

Обзор Nokia 7.1: экран

Смартфон Nokia 7.1 примерил на себя "высокий" 5,84-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9. На предельном разрешении FHD+ (2280х1080 точек) плотность пикселей на дюйм составляет примерно 432 ppi. Фирменное название – PureDisplay, в принципе, должно отражать возможность "умной" адаптации экрана к яркому солнечному свету и полумраку. Поддержка технологии HDR10 (напомним, что речь идет об устройстве среднего класса, а не флагмана!) обеспечивает очень высокую динамическую контрастность — 1 000 000:1, которая позволяет раскрывать детали изображения как в хорошо освещенных, так и в темных областях. Благодаря тандему микросхем Pixelworks Iris PX8418 и Qualcomm Snapdragon 636 за одну секунду обрабатывается до 500 миллионов пикселей, что обеспечивает плавное и точное HDR-видео.

Уровень подсветки можно настраивать вручную, либо положиться на автоматику (опция "Адаптивная яркость"). Напомним, что в Android 9 несколько изменен алгоритм работы адаптивной регулировки. Ручные перемещения ползунка настройки изменяют работу подсветки, при этом, выбранные предпочтения запоминаются, чтобы в дальнейшем корректировать настройку экрана, учитывая привычки пользователя. "Ночной режим", включаемый по расписанию, призван снизить нагрузку на глаза. При этом желтоватый оттенок экрана (интенсивность синего фильтра) регулируется самостоятельно.

Опция "Полная рамка", устанавливая черный цвет фона для строки состояния, скрывает "челку". Другая полезная функция позволяет "будить" экран двойным тапом. Активация функции "Улучшенный экран HDR10" позволяет повысить качество контента (преобразование SDR-HDR в реальном времени), что отчасти действительно улучшает контраст и резкость для обычных фото, видео и даже игр. Программа AntTuTu Tester распознала до десяти одновременных нажатий на емкостном экране.

Отсутствие светодиодного индикатора в Nokia 7.1 компенсируется жестом —

просто взяв смартфон в руку (предварительно активировав соответствующую опцию), на экране можно увидеть время, число, день недели, заряд батареи, а также поступившие уведомления. Кроме того, подобную подсветку, напоминающую опцию Always On Display, рекомендуется включать при поступлении новых уведомлений. В настройках также легко изменить масштаб изображений и размер шрифта (для последнего есть отдельная регулировка). На защитное стекло 2.5D Corning Gorilla Glass 3.0 нанесено довольно качественное олеофобное покрытие.

Обзор Nokia 7.1: камеры

Камеры в Nokia 7.1 оснастили оптикой Zeiss, о чем свидетельствует надпись на тыловом фото-модуле. Основная камера получила объектив с апертурой f/1.8, быстрым фазовым автофокусом 2PD (два фотодиода в одном пикселе) и 12-мегапиксельный сенсором, а вспомогательная монохромная камера, используемая только при замерах глубины резкости, довольствуется 5-мегапиксельным датчиком. Предельное разрешение снимков составляет 4032х3024 точки (12 МП) при соотношении сторон кадра 4:3.

Потребности любителей "самострелов" призвана удовлетворить фронтальная камера с максимальным разрешением "себяшек" 3264х2448 точек (4:3). Помимо объектива с углом обзора 84 градуса, фиксированным фокусом и апертурой f/2.0, она может похвастаться 8-МП сенсором. Производитель упоминает о наличии ИИ-функций, однако способа как-то повлиять на них извне, похоже, не предусмотрено.

Оба фото-модуля умеют снимать в Full HD-разрешении с частотой кадров 30 fps. Кроме того, на тыловую камеру можно писать видео в 4K UHD-качестве (3840х2160 точек, 16:9) с той же частотой кадров. Предусмотрены также режимы ускоренной и замедленной съемки. Весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC — видео, AAC – звук). Помимо электронной стабилизации (EIS), во время записи видео включается фирменная технология фиксации объемного звука OZO Audio, правда, здесь одновременно работают только два микрофона.

В фирменном приложении "Камера", которое можно вызвать двойным нажатием на клавишу питания/блокировки даже при отключенном экране, имеются следующие режимы: "Квадрат", "Панорама", "Живое боке", "Про", "Фото", "Видео", "Замедленное" и "Ускоренное". При этом, для "Фото" прямо на видоискателе легко отрегулировать яркость картинки, а в "Живом боке" воспользоваться ручной регулировкой размытия фона. Режим "Про" позволяет самостоятельно настраивать ступень экспозиции, выдержку, чувствительность (ISO), а также значения баланса белого и ручной фокусировки.

C основного экрана предлагается определиться со вспышкой, перейти к настройкам или сменить камеру. Кроме того, здесь же можно быстро включить или отключить ретушь, дополнить снимок элементами дополненной реальности, установить таймер, выбрать режим двухсторонней съемки или же воспользоваться распознаванием изображений с помощью Google Lens. В настройках есть возможность активировать режим Auto HDR, а также установить разрешение фото и качество видео. Кстати, помимо специальной пиктограммы на видоискателе, для спуска затвора предназначена также качелька регулировки громкости.

Заметим, что режим двухсторонней съемки позволяет не только фотографировать, но и записывать видео. При этом кадр в выбранной пропорции делится между тыловой и фронтальной камерами – так называемые "бози" (bothie), либо реализуется режим "картинка в картинке" (тыловая во фронтальной или наоборот). Такая съемка подойдет и для прямых трансляций в Facebook или YouTube. Элементы дополненной реальности помогут, например, разбавить скучное фото забавными (порой двусмысленными) масками и стикерами. Действительно, поделиться автопортретом с рогами на российских просторах может только законченный оптимист.

Кстати, для Nokia 7.1 существует неофициальный (не из Google Play) вариант приложения Google Camera (Night Sight), который позволяет, например, получать снимки в RAW (DNG) формате, удобном для последующей обработки. Результаты и дневной, и ночной съемки на смартфон оставили, в целом, неплохие впечатления. Примеры кадров с тылового фото-модуля можно посмотреть здесь.

Обзор Nokia 7.1: звук

Никаких "улучшайзеров" для звука в настройках нового смартфона не предусмотрено. Ввиду отсутствия штатного музыкального плеера, на первых порах придется довольствоваться "Play Музыкой". "Мультимедийный" динамик у Nokia 7.1 за счет смарт-усилителя обеспечил громкость, но сохранил незатейливое звучание, так что слушать треки, например, из FLAC-файлов стоит все же через наушники. К счастью, 3,5-мм аудио-коннектор остался на месте, а простенькая проводная гарнитура входит в комплект.

Интерфейс Bluetooth 5.0 для беспроводных наушников предусматривает поддержку кодеков HD-аудио, в том числе aptX и aptX HD.

Обзор Nokia 7.1: начинка, производительность

В качестве мобильной платформы для Nokia 7.1 выбрали Qualcomm Snapdragon 636, выполненную с соблюдением проектных норм 14-нм по техпроцессу FinFET. Процессор здесь содержит восемь вычислительных ядер Kryo 260, работающих на частоте до 1,8 ГГц, и по производительности превосходит, например, Snapdragon 630 на 40%. Графический ускоритель Adreno 509 понимает технологии Qualcomm TruPallete и EcoPix, предназначенные для улучшения качества изображения и повышения скорости рендеринга трехмерной графики. Кроме того, чип поддерживает "высокие" дисплеи с разрешением FullHD+, интерфейсы Bluetooth 5.0 и USB 3.1, а также быструю зарядку Quick Charge 4. В свою очередь, встроенный модем X12 LTE обеспечивает прием данных на скорости до 600 Мбит/с. Напомним, что объем оперативной памяти типа LPDDR4X для Nokia 7.1 составляет 3 ГБ.

Тестирование Nokia 7.1. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Nokia 7.1. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Nokia 7.1. Результаты в бенчмарке 3DMark

На бенчмарке AnTuTu новый смартфон, как середнячок с амбициями, преодолел планку в 117 тысяч "виртуальных попугаев". А вот игровой потенциал Nokia 7.1, судя по результатам 3DMark, на фоне современных рекордсменов выглядит достаточно бледно.

В Nokia 7.1 установлено 32 ГБ встроенной памяти типа eMMC 5.1, при этом, хранилище можно расширить картой памяти microSD/HC/XC объемом до 400 ГБ. На ее место в комбинированном слоте также претендует второй модуль идентификации абонента (формата nanoSIM). Поддержка технологии USB-OTG позволяет при наличии соответствующего переходника на USB Type-C подключать к аппарату USB-флэшки.

При одновременной установке двух модулей идентификации абонента они работают попеременно в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). В сетях 4G поддерживается категория мобильного терминала Cat.6 (300/50 Мбит/с). Набор беспроводных коммуникаций также включает Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC.

Интерфейс NFC открывает возможности платежного сервиса Android Pay, а, кроме того, запустив соответствующее приложение, позволяет быть в курсе баланса транспортной карты "Тройка".

Спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS помогают в навигации и определении местоположения. Режим координации по Wi-Fi и сотовым сетям (A-GPS) также в наличии.

Обзор Nokia 7.1: автономность

Емкость несъемного аккумулятора, установленного в Nokia 7.1, составляет 3 060 мА*ч. В комплекте со смартфоном идет 18-ваттное устройство модели AD-18WE с поддержкой быстрой зарядки (5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1.5 A), что не исключает применения, например, адаптера совместимого с Qualcomm Quick Charge 3.0/2.0. За полчаса батарею смартфона удается заполнить примерно наполовину, а вот чтобы залить ее "под горлышко" потребуется около двух часов, даже несмотря на использование быстрой зарядки. Набор из видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и качестве FHD+ на полной яркости крутился непрерывно в течение 6,2 часа. Не очень убедительно, хотя на один день работы смартфона (без особых излишеств, разумеется) заряда, в принципе, должно хватать.

Для увеличения автономности Nokia 7.1 можно активировать автоматический переход в режим энергосбережения при выбранном уровне заряда аккумулятора (от 5% до 75%), причем красным цветом выделяется теперь только значок батареи.

Отметим также, что в Android 9.0 появилась новая функция – Adaptive Battery, которая умеет запоминать часто востребованные приложения, а работу малоиспользуемых программ (для экономии заряда батареи) ограничивать. При этом уведомления от отключенных программ могут поступать с небольшой задержкой.

Обзор Nokia 7.1: особенности программного обеспечения

Как известно, мобильные устройства, включенные в программу Android One, оперативно получают обновления прошивки на протяжении, как минимум, двух лет. Подтверждением тому стал, например, тот факт, что в процессе тестирования для Nokia 7.1 "прилетела" свежая версия операционной системы Android 9 (Pie), которая сменила Android 8 (Oreo).

По внешнему виду новая версия ОС не слишком отличается от предшествующих: в дизайне интерфейса, с упором на прозрачность, немного изменилась цветовая схема. Меню приложений со строкой часто используемых программ и рабочие столы, поисковая панель на которых спустилась вниз, здесь все так же разделены.

Шторка уведомлений и быстрых настроек открывается двумя свайпами: сначала появляются уведомления и первые шесть переключателей, а затем – ползунок регулировки яркости и поле настройки переключателей. Напомним, что Android 9, поддерживая вырез в экране ("челку"), адаптирует размещение значков в строке состояния. Например, пиктограмму часов переместили из правого угла в левый.

В меню выключения смартфона появился дополнительный значок для создания скриншота. Изменилась и панелька регулировки громкости — горизонтальный слайдер переехал с верхней части экрана на правую сторону и стал вертикальным. Отдельная пиктограмма предназначена для включения/выключения звука и активации вибрации. Тема оформления теперь может быть не только светлой, но и темной, или выбираться автоматически в зависимости от обоев.

По умолчанию в Android 9 используется иная схема системной навигации, базирующаяся на свайпах.

Чтобы вернуться к привычным трем пиктограммам ("треугольник", "кружок", "квадрат"), следует перейти на вкладку "Жесты" ("Настройки" -> "Система" ->"Жесты") и отключить функцию "Коснуться кнопки главного экрана…".

Итак, на главном экране осталась только виртуальная кнопка "Домой", а крошечный значок "Назад" появляется, например, при входе в любое приложение. Чтобы посмотреть список запущенных программ, надо сделать короткий свайп вверх от кнопки "Домой" (примерно на треть экрана). Ниже горизонтальной карусели отдельных карточек недавно используемых приложений находится строка поиска и ярлыки программ для быстрого доступа. Чтобы закрыть одно приложение нужно смахнуть его карточку вверх. Все программы одновременно закроются после тапа по надписи "Очистить все" (левый край карусели). Быстро вернуться к нужному приложению можно, если просто потянуть кнопку "Домой" влево или вправо.

Для запуска приложений в режиме разделенного экрана первым делом следует тапнуть по значку программы на ее карточке в карусели, а затем выбрать опцию "Разделить экран".

А вот страница установленных на смартфон приложений вытягивается снизу длинным свайпом. Так что, если свайп продолжается на больше половины экрана, то открывается классическое меню программ.

Тап с удержанием по кнопке "Домой" открывает Google Assistant, как это было и в предыдущих версиях Android.

На вкладке "Жесты", помимо движения для проверки уведомлений, можно активировать еще ряд полезных опций, связанных, например, с отклонением вызовов и быстрым доступом к камере.

В разделе "Цифровое благополучие" легко ограничить время использования любого приложения, а также определиться с режимом "Отдых".

С помощью дактилоскопического сканера предлагается зарегистрировать до пяти отпечатков пальцев, чтобы в дальнейшем использовать их для разблокировки смартфона.

Опцию для настройки распознавания лица можно найти в разделе Smart Lock. Напомним, что уповать на повышение безопасности в таком случае совершенно не стоит. Это просто еще один удобный способ биометрической разблокировки смартфона.

Пожалуй, единственным "негугловской" программой, не считая "Камеры", установленной на Nokia 7.1, стала "Поддержка". Она поможет ознакомиться с руководством пользователя и рекомендуемыми приложениями, найти ближайший центр обслуживания и т.п.

Обзор Nokia 7.1: покупка, выводы

Смартфон Nokia 7.1 выделяется "породистым" фирменным дизайном с легкими цветовыми акцентами. В первую очередь стоит обратить внимание на "высокий" HDR-экран с технологией PureDisplay, включающий опцию преобразования SDR-HDR контента в реальном времени. Среди других "фишек" нового девайса нужно отметить дуэт тыловых камер с оптикой Zeiss, быструю зарядку, набор беспроводных интерфейсов, включающий NFC и 5-ГГц диапазон Wi-Fi, а также оперативное обновление софта, благодаря программе Android One.

В числе замеченных недостатков у новинки оказались средняя производительность и невысокая автономность, кроме того, установка второй nanoSIM-карты и карты расширения памяти получается альтернативная.

На момент тестирования за Nokia 7.1 просили 18 990 рублей. При этом, на тысячу дешевле (17 990 рублей) обошелся бы близкий по начинке, также металлостеклянный и 5,84-дюймовый, Huawei P20 lite. При менее шустром процессоре (Snapdragon 636 против Kirin 659) он получил 4 ГБ оперативной (против 3 ГБ) и 64 ГБ встроенной (против 32 ГБ) памяти. Однако Huawei P20 lite явно проигрывает Nokia 7.1 из-за отсутствия поддержки технологии HDR10. Впрочем, такой опции экрана в среднем классе нет, пожалуй, больше ни у одной модели. К тому же, существенно значимым в Nokia 7.1 для кого-то наверняка окажется "чистый" Android и возможность оперативного обновления в рамках программы Android One.

Итоги обзора Nokia 7.1

Плюсы:

"Породистый" стильный дизайн

HDR-экран с технологией PureDisplay

Дуэт камер с оптикой Zeiss

Быстрая зарядка

Интерфейс NFC

Оперативное обновление софта, благодаря Android One

Минусы:

Средняя производительность

Альтернативная установка второй nanoSIM-карты или карты расширения памяти

Невысокая автономность