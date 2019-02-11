Флагманский смартфон Samsung Galaxy S10+ получит закаленное стекло Gorilla Glass 6, защищающее экран, а также датчики изображения фронтальной камеры с разрешением 10 и 8 Мп. Подробный перечень характеристик еще не анонсированной новинки Samsung опубликовал арабский Twiiter-канал SaudiAndroid.

На прошлой неделе популярный видеоблогер Маркес Браунли опубликовал в своем YouTube-канале ролик, где во всех подробностях показал точные копии еще не анонсированных флагманских смартфонов Samsung 2019-го года — Galaxy S10 и Galaxy S10+. Теперь же стало известно, что у телефона будет внутри.

Согласно новым данным Samsung Galaxy S10+ получит 16-мегапиксельную основную камеру, будет поддерживать Bluetooth 5.0, WiFi 6 и NFC. Ёмкость батареи составит 4100 мА*ч. Также подтвердилась информация, что S10+ получит сверхчеткий AMOLED-экран с диагональю 6,4 дюйма.

В продажу Samsung Galaxy S10+, по последним слухам, поступит 8 марта, а топовый вариант смартфона с керамическим покрытием задней панели Samsung Galaxy S10+ Limited Edition – 15 марта.

Напомним, анонс трех моделей семейства Galaxy S10 — предположительно, Galaxy S10E (или Lite), Galaxy S10 и Galaxy S10+ — состоится 20 февраля. Предположительно, кроме Galaxy S10 будет представлена еще одна модель, со складывающимся пополам экраном. Назвать её могут Galaxy F (от слова foldable — "складной").