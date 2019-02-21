Вслед за официальной презентацией новой линейки флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e, а также устройства со сгибаемым экраном Galaxy Fold становятся известны новые интересные детали о новинках. Например, кнопка, которую уже два года называют на топовых "самсунгах" самой бесполезной, наконец-то сможет пригодиться многим пользователям.

Речь идет о кнопке вызова голосового ассистента Bixby, который пока не догнал по способностям конкурентов вроде Alexa или Ассистента Google. На Galaxy S8 и Galaxy S9, а также последних двух моделях Galaxy Note кнопка служила для большинства владельцев аппаратов лишь источником раздражения, когда ненужный ассистент вызывался по ошибке из-за случайного нажатия.

Проблема была не столько в самой клавише или Bixby, сколько в невозможности назначить на неё другое действие вроде запуска произвольного приложения. Теперь это исправили. Как пишет The Verge, в настройках Galaxy S новой линейки есть опция, с помощью которой можно выбрать запуск любого приложения по однократному или двойному нажатию.

При этом, если пользователь, например, назначит запуск используемого чаще всего мессенджера на однократное нажатие, двукратное останется зарезервировано за Bixby. Также, нажатие и удержание кнопки запускает голосового ассистента Samsung в любом случае. Ранее пользователям, не видевшим нужды в использовании Bixby, приходилось использовать для переназначения функции кнопки сторонние утилиты, которые не всегда работали корректно.

При этом новая версия прошивки Samsung One UI, основанная на Android 9 и доступная для прошлогодних топовых смартфонов корейского производителя, пока не обладает такой возможностью. В Samsung пока не сообщили The Verge, станут ли гибкие настройки клавиши Bixby "эксклюзивом" Galaxy S 10-го поколения, либо кнопку также смогут переназначить после очередного обновления ПО и владельцы Galaxy S9, S9+ и Note9.