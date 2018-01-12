Компания Microsoft в сотрудничестве с организацией Open Whisper Systems, создавшей протокол Signal Protocol, начала тестировать систему сквозного шифрования коммуникаций в Skype. Новая функция — Private Conversations — обеспечит защищенную передачу текстовых сообщений, файлов и аудиозаписей, однако голосовые и видеозвонки шифроваться не будут.

Private Conversations уже доступна в тестовой сборке Skype Insider (8.13.76.8) на Windows-компьютерах, "маках", Linux, Android- и iOS-устройствах. Начать приватный чат можно только с теми пользователями, у которых установлена такая же "испытательская" версия Skype. Когда новую функцию включат в публичную версию видеомессенджера, не говорится.

Сквозное шифрование (end-to-end) — из одного конца в другой, чтобы содержимое послания могли видеть только отправитель и получатель, — считается одним из самых надежных способов защиты коммуникаций. Система Skype основана на генерации уникальных ключей безопасности при помощи протокола Signal. Подлинность ключей проверяется на стороне пользователей, что гарантирует невозможность перехвата сообщений третьими лицами.

Кроме Microsoft, Signal Protocol лицензируют Facebook для WhatsApp и Facebook Messenger, а также Google для Allo. Прокол применяется и в самом мессенджере Signal: там шифруются не только сообщения, но также групповые чаты, вложения и мультимедийный контент. В частности, этим приложением пользуется экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, считающий его более безопасным, чем Telegram Павла Дурова.

Сноуден не раз заявлял, что сквозное шифрование в Telegram используется только в секретных чатах, намекая, что доступ с серверов мессенджера к открытому тексту переписки подразумевает техническую возможность слежки. Дуров же возражал, что Telegram не хранит незашифрованных сообщений: если удалить секретные чаты, они навсегда пропадут с устройства.