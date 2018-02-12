Одним из самых модных трендов этого года для смартфонов стали "высокие" экраны, увеличенная пропорция сторон которых, в первую очередь, положительно сказывается на эргономике устройств. В этом обзоре Вести.Hi-tech постарались ответить на вопрос, какой из подобных девайсов стоит предпочесть, оставаясь, при этом, в определенной ценовой нише.

Первая часть обзора посвящена наиболее интересным смартфонам с "высоким" экраном, которые оцениваются не дороже 20 тысяч рублей. Заметим, что именно в этом ценовом сегменте оказались самые недорогие аппараты, которые уже могут похвастаться экранами с "нестандартной" пропорцией сторон.

Во второй части обзора представлены девайсы класса "доступный премиум", где ограничение по стоимости накладывается в диапазоне 20-35 тысяч рублей. Помимо "высоких" экранов, в арсенале подобных устройств часто можно обнаружить "фишки", которые более присущи дорогим флагманам.

Все перечисленные ниже смартфоны (если не оговорено иное) работают в сетях четвертого поколения и поддерживают "российские" полосы частот LTE-FDD: b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). В свою очередь, для определения местоположения и навигации аппараты задействуют спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС, а для координации по Wi-Fi и сотовым сетям могут использовать режим A-GPS. О тенденциях в мире "высоких" экранов читайте, например, здесь.

Asus ZenFone Max Plus (M1)

Безусловно, одна из главных особенностей ZenFone Max Plus (M1) — это 5,7-дюймовый экран (FullView) с разрешением IPS-матрицы 2160х1080 точек, который занимает 80% площади передней панели. При этом, сравнительно компактный корпус (152,6х73х8,8 мм) может быть окрашен в золотистый, серебристый или черный цвет. Вес смартфона с алюминиевой задней панелью, на которой нашлось место дактилоскопическому сканеру, не превышает 160 г.

ZenFone Max Plus (M1) выделяется двойным тыловым фото-модулем. Основная 16-мегапиксельная камера (апертура f/2.0) дополнена 8-мегапиксельной вспомогательной, с широкоугольным объективом (угол обзора 120 градусов). Удобное переключение между камерами позволяет быстро переходить, например, от съемки портретов к панорамным или групповым фото.

За производительность ZenFone Max Plus (M1) отвечает 8-ядерный процессор MediaTek MT6750T (до 1,5 ГГц). Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а встроенного хранилища — 32 ГБ. Пользователь избавлен от проблемы выбора между установкой второй SIM-карты и расширением памяти. Дело в том, что в смартфоне предусмотрены два отдельных места для модулей идентификации абонента (формата nanoSIM) и еще одно — для карты памяти microSD/HC/XC (объемом до 256 ГБ). В беспроводных коммуникациях — Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц) и Bluetooth 4.0 – обошлись без NFC. "Железная" начинка приправлена версией Android 7.0 (Nougat), интерфейс которой спрятан за фирменной оболочкой ZenUI 4.0

Несомненным достоинством смартфона является несъемный аккумулятор большой емкости — 4 130 мА*ч, который дополнен ускоренной подзарядкой по технологии Asus PowerMaster (5 В/2 А). При необходимости излишки заряда легко передать другим гаджетам. Однако, чтобы залить имеющуюся емкость "под горлышко", даже теоретически, понадобится более двух часов. В крупных розничных сетях ZenFone Max Plus (M1) можно приобрести за 16 990 рублей.

Huawei Honor 7X

Более подробно со всеми плюсами и минусами Honor 7Х можно ознакомиться в нашем обзоре. Заметим, что эту недорогую модель первой в линейке Honor оснастили "высоким" экраном (18:9), который занял почти всю лицевую поверхность алюминиевого корпуса. При этом, 5,93-дюймовая LTPS-матрица получила разрешение FullHD+ (2160х1080 точек) с плотностью пикселей на дюйм 407 ppi. Внешне смартфон весьма неплохо выглядит даже по сравнению с "обычными" (16:9) 5,5-дюймовыми девайсами. Его габаритные размеры 156,5х75,3х7,6 мм, а вес — 165 г. Для матовой поверхности корпуса предусмотрено четыре окраса, включая золотистый, синий, черный и красный.

Среди "фишек" Honor 7Х стоит также отметить двойной тыловой фото-модуль, где первичная камера с 16-мегапиксельным датчиком и апертурой объектива f/2.2 отвечает за саму съемку, а 2-мегапиксельная вспомогательная определяет глубину резкости, которая требуется для режима широкой диафрагмы и съемки портретов. Вместе с широкоугольным светосильным (апертура f/2.0) объективом фронтальной камеры используется 8-мегапиксельный датчик.

Не самая свежая версия Android 7.0 (Nougat) скрыта за фирменным лончером EMUI 5.1. Фирменные алгоритмы обработки звука Huawei Histen реализуют аудиоэффекты, доступ к которым открывается только при подключенных наушниках. Дактилоскопический сканер на задней панели разблокирует смартфон всего за четверть секунды.

В качестве базовой платформы Honor 7Х выбрали 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 659 (до 2,36 ГГц) с графическим ускорителем Mali-T830 MP2. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ. Встроенное хранилище в 64 ГБ можно увеличить картами памяти microSD/HC/XC объемом до 256 ГБ, но в этом случае придется пожертвовать установкой второй SIM-карты. Технология USB-OTG позволяет подключать к смартфону флешки.

Из беспроводных подключений стоит отметить Bluetooth 4.1, а вот среди невосполнимых потерь оказались интерфейс NFC и второй частотный диапазон (5 ГГц) для Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц). В Honor 7X установлен несъемный аккумулятор на 3 340 мА*ч, который обещает до двух дней автономной работы. Однако штатное зарядное устройство заполняет эту емкость довольно медленно. В фирменном интернет-магазине за Huawei Honor 7X просят 17 990 рублей, причем, в качестве бонуса покупателю полагаются еще и наушники Honor Sport.

Huawei Honor 9 Lite

Как и флагманский Honor 9 (наш обзор здесь), Honor 9 Lite получил эффектный металлостеклянный корпус, который может быть выполнен в одном из трех окрасов – черном, серо-серебристом или голубом. При габаритных размерах 151х71,9х7,6 мм, весит этот смартфон 149 г.

Данный аппарат может похвастаться одинаковыми дуэтами тыловых и фронтальных камер. Так, основные 13-мегапиксельные сенсоры у него дополнены вспомогательными 2-мегапиксельными, что обеспечивает фиксацию расстояния до объектов в кадре и симуляцию эффекта боке через размытие фона.

"Вытянутый" экран (18:9), закрытый 2.5D-стеклом, увеличил свою диагональ до 5,65 дюйма, при этом, разрешение составляет 2160х1080 точек с плотностью точек на дюйм 428 ppi.

Honor 9 Lite построен на "домашнем" (разработки Huawei HiSilicon) процессоре Kirin 659 (до 2,36 ГГц), который работает в тандеме с 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища в 32 ГБ можно расширить картами microSD/HC/XC емкостью до 256 ГБ. На место установки microSD в гибридном слоте претендует также вторая nanoSIM-карта.

Программные эффекты Huawei Histen позволяют улучшить звучание даже в обычных наушниках. Дактилоскопический сканер четвертого поколения обещает разблокировать смартфон примерно за четверть секунды. Смартфон оснастили аккумулятором емкостью 3 000 мА*ч, который заряжается через порт microUSB. О возможности быстрой зарядки батареи данных нет. Учитывая диагональ и разрешение экрана, Honor 9 Lite вряд ли может претендовать на рекордную автономность. Среди беспроводных подключений стоит отметить интерфейсы NFC (а это означает поддержку бесконтактных платежей, включая Android Pay) и Bluetooth 4.2. У модуля Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) в наличии только один частотный диапазон (2,4 ГГц).

Прямо "из коробки" смартфон работает на новейшей версии операционной системы Android 8.0 (Oreo), интерфейс которой заменяет фирменный лончер EMUI 8.0. Рекомендованная цена Honor 9 Lite на старте продаж – 14 990 рублей.

Huawei Nova 2i

В дизайне корпуса Nova 2i (наш обзор здесь), окрашенного в черный, темно-синий или бело-золотистый цвет, доминирует плавность и округлость очертаний. "Высокий" (18:9) 5,93-дюймовый IPS-экран получил разрешение FullHD+ (2160х1080 точек) с плотностью пикселей на дюйм 407 ppi. Вообще говоря, по своей начинке, а также габаритам и весу, Nova 2i довольно близок к упоминаемому выше Honor 7X. Впрочем, скорее наоборот, поскольку Nova 2i более продвинутый аппарат.

Помимо экрана в модной пропорции, главная "фишка" Nova 2i заключается в наличии двух сдвоенных камер на лицевой и задней панели смартфона. В тыловом фото-модуле первичная камера с 16-мегапиксельным датчиком и апертурой объектива f/2.2 отвечает за саму съемку, а 2-мегапиксельная вспомогательная определяет глубину резкости. Во фронтальном дуэте ситуация аналогичная. Здесь, правда, солирует 13-мегапиксельная камера (светосила f/2.0), в то время, как 2-мегапиксельная, аккомпанируя ей, помогает, в частности, художественно размывать фон.

Мобильная платформа Nova 2i базируется на 8-ядерном процессоре HiSilicon Kirin 659 с графическим ускорителем Mali-T830 MP2. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а для расширения встроенного хранилища (64 ГБ) предусмотрен комбинированный слот, рассчитанный на вторую nanoSIM или карту памяти microSD/HC/XC объемом до 256 ГБ.

В секции "мягких игрушек" интерфейс Android 7.0 (Nougat) скрыт за фирменной оболочкой EMUI 5.1. Nova 2i также умеет выполнять фирменные алгоритмы обработки звука Huawei Histen.

Второй частотный диапазон 5 ГГц для Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц) в смартфоне не поддерживается. Отсутствует и интерфейс NFC. Зато среди кодеков интерфейса Bluetooth версии 4.2 значится aptX, что дает возможность без проводов слушать музыку в довольно высоком качестве.

Емкость несъемного аккумулятора у Nova 2i составляет 3 340 мА*ч. При этом, подключение фирменной быстрой зарядки Huawei Quick Charge через разъем USB Type-C позволяет залить "полный бак" примерно за полтора часа. Цена Nova 2i составляет 18 990 рублей.

LG Q6+, Q6 и Q6α

Первыми на рынке "середнячками", оснащенными "высокими" дисплеями FullVision с соотношением сторон 18:9, стали смартфоны серии Q, в которую вошли модели Q6+, Q6 и Q6α. Экраны с IPS-матрицами размером 5,5 дюйма получили разрешение FullHD+ (2160х1080 точек), что обеспечивает плотность пикселей на дюйм в 442 ppi.

Внешне все три аппарата выглядят очень похоже, при этом, для корпуса топовой модели (Q6+) доступны черная и синяя расцветки, для базовой (Q6) – черная и золотистая, для младшей (Q6α) – черная, платиновая и золотистая. Вес младшей модели – 163 г, а базовой и топовой — по 149 г. При этом, габаритные размеры у них одинаковые – 142,5x69,3x8,1 мм.

Более значимым отличием являются объемы встроенной и оперативной памяти: для Q6+ – это 4 ГБ/64 ГБ, для Q6 – 3 ГБ/32 ГБ, а для Q6α – 2 ГБ/16 ГБ. Кстати, расширять встроенное хранилище можно microSD/HC/XC-картами до 2 ТБ. Все модели оснастили 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 435 (MSM8940) с тактовой частотой до 1,4 ГГц. В качестве "мягкой приправы" выступает версия Android 7.1.1 (Nougat).

13-мегапиксельная тыловая камера у всех трех моделей оснащается стандартным объективом с автофокусом и апертурой f/2.2. А вот "фишкой" 5-мегапиксельной фронтальной камеры стал широкоугольный (угол обзора 100 градусов) объектив со светосилой f/2.2. Поскольку сканер отпечатков пальцев у моделей в серии Q отсутствует, для быстрой разблокировки смартфона предлагается использовать распознавание лица с помощью именно фронтальной камеры.

Чтобы поддержать сервис бесконтактной оплаты Android Pay, Q-смартфоны получили интерфейс NFC. К сожалению, на 5-гигагерцовом диапазоне Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц) у них, похоже, сэкономили. Емкость встроенных аккумуляторов вполне "стандартная" – 3 000 мА*ч, да и функция быстрой зарядки не предусмотрена.

Корпус смартфонов строится вокруг H-образной рамки из легкого и прочного алюминия 7000-серии, что повышает степень защиты от ударов. Говорят, что при проектировании инженеры учитывали военный стандарт США MIL-STD 810G.

Цена не является сильной стороной моделей в серии Q. В крупных розничных сетях за топовую модель (Q6+) просят 19 990 рублей, за базовую (Q6) – 17 990 рублей, а за младшую (Q6α) – 14 990 рублей.

Meizu M6s

При желании, новый M6s довольно просто связать со словом "первый". Так, например, он стал первым смартфоном, который компания объявила в 2018 году. Но более значимым стало, разумеется, иное — M6s первым среди аппаратов под брендом Meizu оснастили "высоким" 5,7-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (1440х720 точек). Заметим, что количество пикселей на дюйм при таком раскладе достигает всего лишь 282 ppi. Металлический корпус смартфона с обновленным дизайном может быть окрашен в один из четырех цветов – черный, синий, серебристый или золотистый.

Интересно, что M6s ухитрился даже опередить смартфоны Samsung, первым получив 6-ядерный процессор Exynos 7872 (два ядра Cortex-A73, 2.0 ГГц, и четыре ядра Cortex-A53, 1.6 ГГц) с новым графическим ускорителем Mali-G71. Объем оперативной памяти в M6s составляет 3 ГБ, а вот размер встроенного хранилища варьируется — 32 ГБ или 64 ГБ. Как обычно, его можно расширить с помощью карт памяти microSD/HC/XC до 128 ГБ. Порт microUSB поддерживает технологию OTG, что позволяет подключать к нему обычные флешки.

Опять же, первым в своем семействе M6s лишился уже традиционной сенсорно-механической кнопки mTouch. При этом, дактилоскопический сканер переехал на правое ребро корпуса. А для управления смартфоном на выбор предложено два варианта: классический, с использованием наэкранных кнопок ("Назад", "Домой", "Последние приложения"), а также с помощью уже порядком подзабытого фирменного "кружка", который был, например, в смартфонах MX4 (наш обзор здесь), M1 Note (наш обзор здесь) и т.д. Только теперь этот "кружок" наэкранный и отображается в нижней части дисплея. Он встроен в интерфейс лончера Flyme, который работает поверх операционной системы Android 7 (Nougat).

В тыловом фото-модуле M6s 16-мегапиксельный датчик дополнили 5-линзовым объективом с апертурой f/2.0 и фазовым автофокусом. Фронтальная 8-мегапиксельная камера, кроме неплохой светосилы объектива (f/2.0), ничем другим похвастаться не может.

Среди беспроводных коммуникаций, помимо Bluetooth, стоит отметить наличие второго частотного диапазона для Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц + 5 ГГц). Поддержка быстрой зарядки позволяет заполнить встроенную в смартфон батарею емкостью 3 000 мА*ч буквально за полчаса. По слухам, рекомендованная цена Meizu M6s составит около 15 тысяч рублей.

Oppo A83

Модель Oppo A83 позиционируется как камерофон с полноэкранным (FullView) дисплеем. Действительно, на 5,7-дюймовой IPS-матрице с соотношением сторон 18:9 достигается разрешение HD+ (1440х720 точек). Что же касается фото-модулей, то их параметры ни чем особым не выделяются — для тыловой камеры используется 13-мегапиксельный датчик и объектив со светосилой f/2.2, а для фронтальной – 8-мегапиксельный сенсор. Дело в том, что "фишка" камерофона в поддержке технологии SelfieTune, (связанной, как утверждается, с искусственным интеллектом), которая умеет сканировать более 200 точек лица и анализировать внешность для улучшения селфи. Поскольку у A83 нет дактилоскопического сканера, предлагается быстрая разблокировка экрана, при которой лицо человека распознается всего за 0,18 секунды. Такой способ особенно удобен в холодное время года, когда носят перчатки.

"Пламенным мотором" А83 стал 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23 (MT6763T) с тактовой частотой до 2,5 ГГц, работающий в тандеме с графическим ускорителем Mali G71 MP2. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а встроенное хранилище в 32 ГБ можно нарастить картами microSD/HC/XC еще на 256 ГБ. При этом, важно, что расширение памяти не мешает установке второй nanoSIM-карты.

Фирменный лончер ColorOS 3.2 заменяет интерфейс операционной системы Android 7.1. Поддержки NFC в смартфоне нет, зато в наличии 2-полосный Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 4.2. В A83 установлена несъемная батарея емкостью 3 180 мА*ч. Габаритные размеры его металлического корпуса составляют 150,5х73,1х7,7 мм, а вес – 143 г. Доступно два цветовых решения – черное и золотистое. В розничной продаже смартфон А83 предлагается по рекомендованной цене 13 990 рублей.

Oppo F5 Youth

"Высокий" экран в модной пропорции 18:9 у F5 Youth оснастили 6-дюймовой LTPS-матрицей с разрешением FullHD+ (2160х1080 точек). Другой "фишкой", по праву, стала продвинутая 16-мегапиксельная селфи-камера со светосильной оптикой (f/2.0). Параметры тылового фото-модуля со светодиодной вспышкой несколько скромнее – 13-мегапиксельный сенсор плюс объектив с апертурой f/2.2. Как и в модели A83, фронтальная камера может использоваться для биометрической разблокировки смартфона. Впрочем, дактилоскопический сканер у F5 Youth в наличии и размещается на задней панели корпуса. Возвращаясь к технологии SelfieTune, заметим, что, анализируя лицо по 200 точкам, она идентифицирует пол и возраст человека, а также тип и оттенок кожи, после чего применяет соответствующие программные улучшения.

В смартфоне используется 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23 (MT6763T) с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Модель F5 Youth получила 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Предусмотрен отдельный слот для карт памяти microSD/HC/XC, поэтому расширение хранилища еще на 256 ГБ не помешает установить в смартфон сразу две nanoSIM-карты. Кстати, технология USB-OTG позволяет подключать и обычные флешки.

Для беспроводных коммуникаций поддержку NFC посчитали, видимо, излишней, правда, добавили второй частотный диапазон в Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 ГГц + 5 ГГц). Интерфейс операционной системы Android 7.1 заменяет фирменная оболочка ColorOS 3.2. Емкость батареи здесь не рекордная – 3 200 мА*ч, так что, учитывая потребности быстрого процессора и большого экрана, вряд ли стоит ждать потрясающей автономности. В России смартфон доступен в двух окрасах — черном и золотистом. Габаритные размеры его корпуса составляют 156,5х76х7,5 мм, а вес – 152 г. В крупных розничных сетях F5 Youth можно приобрести за 17 990 рублей.

Xiaomi Redmi 5 / Redmi 5 Plus

"Фишкой" обоих смартфонов – Redmi 5 и Redmi 5 Plus — стали "высокие" экраны с пропорцией 18:9, которые занимают почти всю лицевую сторону корпусов, что ранее ассоциировалось, в основном, с премиальными аппаратами. Младшую модель Redmi 5 оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1440х720 точек, 282 ppi), а старшую — Redmi 5 Plus — 5,99-дюймовым с FullHD+ (2160х1080 точек, 403 ppi) и тем же соотношением сторон.

Говорят, что дизайн корпуса с "правильно" сглаженными углами выглядит не только более гармонично, но и как-то предохраняет экран при падении. Redmi 5 и Redmi 5 Plus представлены в четырех расцветках – черной, голубой, золотистой и "розовое" золото. При этом, массогабаритные характеристики устройств – (151,8x72,8x7,7 мм, 157 г) и (158,5х75,5x8,1, 180 г), соответственно.

Обе модели получили по 12-мегапиксельной тыловой камере с апертурой f/2.2 и автофокусом, а также по 5-мегапиксельной селфи-камере со светодиодной подсветкой. Основной фото-модуль Redmi 5 Plus отличается от такого же у младшей модели двухтоновой вспышкой. Дактилоскопический сканер, как обычно, расположен на металлической задней панели с пластиковыми вставками.

Старшая модель получила 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 (до 2 ГГц), а младшая – более свежий Qualcomm Snapdragon 450 (до 1,8 ГГц), причем с таким же графическим ускорителем (Adreno 506). Кстати, поддержка "высоких" дисплеев в Snapdragon 450 поддерживается уже на аппаратном уровне.

Различаются смартфоны и по объемам установленной оперативной/встроенной памяти — 3 ГБ/32 ГБ и 4ГБ /64 ГБ у Redmi 5 Plus, а также 2 ГБ/16 ГБ и 3 ГБ/32 ГБ у Redmi 5. Заметим, что при расширении встроенного хранилища картой microSD/HC/XC (до 128 ГБ), она занимает место второго модуля идентификации абонента (формата nanoSIM). Смартфоны работают под управлением Android 7.1 с фирменной оболочкой MIUI 9.

К сожалению, в списке полос FDD-LTE пропущена важная в российских сетях 4G частота 800 МГц (b20). Еще пару "ложек дегтя" добавляют отсутствие интерфейса NFC и второго частотного диапазона 5 ГГц для Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц). Несомненным плюсом Redmi 5 Plus оказался довольно емкий аккумулятор на 4 000 мА*ч, правда, емкость батареи Redmi 5 несколько меньше — 3 300 мА*ч. Быстрой зарядки в этих смартфонах, увы, не предусмотрено. Для управления бытовой техникой пригодится ИК-порт, что расположен на верхнем торце корпуса.

Привлекательные цены в фирменном магазине зависят от объемов установленной оперативной/встроенной памяти: Redmi 5 Plus — 12 990 рублей (3 ГБ/32 ГБ) или 15 990 рублей (4 ГБ/64 ГБ), а Redmi 5 — 10 490 рублей (2 ГБ/16 ГБ) или 11 990 рублей (3 ГБ/32 ГБ), соответственно.

(Продолжение следует)