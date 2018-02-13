Как и предполагалось, LG не станет показывать новый флагманский смартфон, как в предыдущие годы, на выставке MWC в конце февраля в Барселоне. Пока инженеры, следуя указанию главы компании, разрабатывают очередной флагман заново, компании придется выступить в жанре "чем богаты, тем и рады".

LG сообщила во вторник в пресс-релизе, что в ходе пресс-конференции на MWC2018 покажет представленный еще в конце лета флагман V30 (читайте по этой ссылке наш подробный обзор устройства), но — под специальным модным "соусом". В мире, где добавление слов "блокчейн" или "искусственный интеллект" к названию компании приводит к многократному росту курса акций, маркетологам производителей смартфонов тоже хочется быстрого успеха на волне хайпа вокруг ИИ.

В пресс-релизе LG сказано, что новая версия LG V30 будет оснащена инновационной технологией Vision AI. По описанию она во многом напоминает Samsung Bixby и предназначена, чтобы сделать камеру смартфона "умной".

"Ум" заключается, в частности, в способности, проанализировав содержимое кадра, предложить пользователю использовать один из восьми сценариев съемки: портрет, еда, домашние животные, пейзаж, город, цветок, восход и закат. Дополнительно технология оценит яркость разных участков фото при съемке в слабой освещенности и сделает заметнее наиболее важные из них.

Кроме того, Vision AI поможет, распознав товар на фото или просканировав QR-код, показать где его можно купить дешевле всего. В паре с Vision AI будет работать и Voice AI — голосовой помощник в дополнение к уже установленному Google Assistant, предназначенный для управления функциями Vision AI при помощи голосовых команд.