Смартфоны с модулем камеры, состоящим из трех объективов и матриц, на рынке уже есть — вот, например, наш обзор фотовозможностей Huawei P20 Pro. Однако некоторые производители считают, что качество мобильной фотографии можно поднять еще выше, если заставить работать вместе сразу 9 объективов.

Осенью 2015-го мы рассказывали об уникальной камере, разработанной стартапом Light. Устройство под названием L16 оснастили 16-ю объективами, каждый из которых фиксировал сцену с разным фокусным расстоянием, а "умный" софт затем формировал из этих данных один высококачественный 52-мегапиксельный снимок.

Как пишет The Washington Post, теперь разработчики L16 взялись создать использующий аналогичную технологию смартфон. Один из их прототипов оснащен девятью линзами, менее амбициозные варианты — пятью, однако разрешение получающегося фотоснимка выше, чем у L16 — 64 мегапикселя. При этом корпус такого смартфона лишь немногим толще, чем у iPhone X.

Представители стартапа продемонстрировали журналистам издания некоторые прототипы своего смартфона и сообщили, что готовятся анонсировать финальное устройство до конца 2018-го. При этом неясно, разрабатывает ли Light свой аппарат "с нуля", или лишь предоставляет технологию множественных камер какому-либо крупному производителю смартфонов.

Наверняка можно сказать лишь, что дешевым такой гаджет точно не будет. Камера L16, напомним, стоит около 2000 долларов, а снижение числа линз до девяти если и удешевит систему в производстве, то ненамного.