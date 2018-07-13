Apple объявила о выпуске обновленных MacBook Pro c цветной сенсорной панелью Touch Bar. Модели с экранами 13 и 15 дюймов получили более современные и мощные процессоры, поддержку большего объема оперативной памяти, обновленную клавиатуру и дисплеи.

В Apple говорят, что максимальная производительность 15-дюймовой модели, которую теперь можно сконфигурировать с процессорами до Intel Core i9 восьмого поколения с частотой TurboBoost до 4,8 ГГц, выросла на 70%. В "тринашку" ставят четырехъядерные Core i5 или Core i7, вплоть до чипа с базовой частотой 2,7 ГГц и TurboBoost до 4,5 ГГц.

15-дюймовые модели во всех конфигурация оснащаются мощной дискретной графикой Radeon Pro с 4 ГБ видеопамяти, оперативкой DDR4 до 32 ГБ и SSD-накопителями до 4 терабайт. 13-дюймовый MacBook Pro с Touch Bar ограничен 2 терабайтами накопителя и 16 ГБ оперативки.

Новые "макбуки" также стали первыми ноутбуками Apple с поддержкой True Tone — ранее появившейся в топовых iPad и iPhone технологии автоматической подстройки цветопередачи дисплея в зависимости от освещения. Причем True Tone поддерживает даже вспомогательная сенсорная панель Touch Bar — за ее работу теперь отвечает ARM-чип T2 (в прежних моделях был T1). Этот же чип позволил добавить в новейшие "макбуки" функцию вызова ассистента Siri голосовой командой "Эй, Siri".

Предыдущие модели MacBook Pro 2016-го и 2017-го годов страдали от проблем с клавиатурой нового типа, которые Apple в итоге признала, сделав ремонт застревающих клавиш бесплатным. В пресс-релизе сказано, что в новых "макбуках" используются клавиатуры с механизмом третьего поколения, которые стали менее шумными. О повышении надежности ни слова, хотя, вероятно, какие-то шаги для снижения вероятности поломки инженеры компании должны были предпринять. Но в компании, очевидно, решили не упоминать лишний раз о своих просчетах.

В первую очередь обновления топовых MacBook Pro нацелены на профессионалов, которым нужны максимально производительные, но при этом портативные компьютеры — 32 ГБ оперативной памяти или появившаяся поддержка SSD емкостью до 4 терабайт вряд ли будут востребованы пользователями, покупающими ноутбук для развлечений и офисной работы. Для них в современной линейке Apple оптимального компьютера, которым долгие годы был теперь уже безнадежно устаревший MacBook Air, пока нет.

"Профессиональная" у новинок и цена. 13-дюймовая модель с 4-ядерным процессором Intel Core i5 с тактовой частотой 2,3 ГГц (Turbo Boost до 3,8 ГГц), 8 ГБ оперативки и SSD-накопителем на 256 ГБ обойдется от 144 990 рублей, а самая доступная 15-дюймовая модель (6-ядерный Intel Core i7, 2,2 ГГц (Turbo Boost до 4,1 ГГц), 16 ГБ оперативки DDR4, SSD на 256 ГБ) будет стоить при поступлении в продажу (в данный момент модели в официальном российском онлайн-магазине Apple недоступны) 194 990 рублей. Российская цена сконфигурированного по максимуму 15-дюймового "макбука" пока неизвестна, но известна американская — 6699 долларов.