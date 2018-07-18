Этот бюджетный смартфон с элегантной внешностью, выпущенный в рамках программы Android One, может похвастаться "высоким" экраном с разрешением HD+, интерфейсом NFC для Google Pay, а также 2-полосным модулем Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц) и отдельным слотом для карт расширения памяти microSD. В этом обзоре Nokia 3.1 выясним, имеет ли он право претендовать на лавры своего предшественника, прошлогоднего бестселлера Nokia 3.

В конце мая компания HMD Global обновила портфолио своих смартфонов начального и среднего уровня. Мировая премьера Nokia 2.1, Nokia 3.1 и Nokia 5.1 (преемников прошлогодних "нокий" 2, 3 и 5, соответственно) состоялась в Москве. Как видно, обновленные модели 2018 года с чистой Android 8 (Oreo) получили в своем названии дополнительную цифру после точки. Для начала мы решили протестировать Nokia 3.1, учитывая, в частности, и тот факт, что его предшественник – Nokia 3 (наш обзор здесь) оказался самым продаваемым в линейке девайсов этого возрожденного бренда.

Обзор Nokia 3.1: технические характеристики

Модель: TA-1063

ОС: Android 8.0 Oreo (Android One)

Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор MediaTek MT6750N, ядра ARM Cortex-A53 (до 1,5 ГГц)

Графическая подсистема: ARM Mali-860 MP2

Оперативная память: 2 ГБ

Встроенная память: 16 ГБ, eMMC 5.1, слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 128 ГБ)

Экран: емкостной, IPS-матрица, диагональ 5,2 дюйма, разрешение 1440х720 точек (18:9), плотность пикселей на дюйм 310 ppi, защитное стекло Corning Gorilla Glass 2.5D, олеофобное покрытие

Основная камера: 13 МП, апертура f/2.0, автофокус, светодиодная вспышка,

Фронтальная камера: 8 МП, апертура f/2.0, фиксированный фокус, угол обзора 84,6 градуса

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 4.2, microUSB для заряда/синхронизации (USB 2.0, USB-OTG), NFC, CTIA 3,5 мм для аудио-гарнитуры

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), LTE Cat.4 (до 150 Мбит/с), диапазоны LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40

Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)

Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Навигация: GPS/ГЛОНАСС, A-GPS

Радио: FM-тюнер

Сенсоры: акселерометр, гироскоп, магнитометр, датчики освещения и приближения

Батарея: несъемная, 2 990 мА*ч

Цвета: черный, белый, индиго

Габариты: 146,25х68,65х8,7 мм

Вес: 138,3 г

Обзор Nokia 3.1: дизайн, эргономика

Качество исполнения обновленного смартфона под знаменитым брендом оказалось на высоте. Сохраняя классический стиль, в корпусе из поликарбоната с закругленными ребрами и металлической рамкой дизайнерам компании удалось создать аппарат, который просто приятно держать в руках. Безусловно, Nokia 3.1 привлекает внимание изящными изгибами линий, алюминиевыми краями с "алмазной огранкой", на которые плавно "стекает" защитное стекло с эффектом 2.5D. Но вот хвалиться "безрамочным" дизайном тут явно не приходится — рамки вокруг дисплея довольно широкие. Приятный на ощупь пластик задней крышки охотно собирает отпечатки пальцев, лучше всего заметные на темном фоне.

При габаритах 146,25x68,65x8,7 мм весит Nokia 3.1 всего 138 г. Благодаря пропорции "высокого" экрана (18:9), корпус устройства заметно уже (68,65 мм), чем у 5,2-дюймовых смартфонов с классическим соотношением сторон (16:9). Так, например, ширина корпуса Meizu M5 (наш обзор здесь) — 72,8 мм, а у Huawei Honor 8 lite — 72,9 мм. Для обновленного девайса предусмотрели три окраса корпуса — черный, белый и индиго.

Вся лицевая панель Nokia 3.1 покрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass ("без номера") с закругленными краями.

Заметных изменений в расположении элементов конструкции нового смартфона не произошло. В центре над экраном поместили решетку "разговорного" динамика, слева от которой традиционно находится объектив фронтальной камеры, а справа – логотип Nokia.

А вот сенсорные кнопки управления "Назад", "Домой" и "Последние приложения", обозначенные как "треугольник", "круг" и "квадрат", в Nokia 3.1 наэкранные, поэтому внушительного размера "подбородок" под дисплеем теперь пустует.

В верхнюю часть правого ребра корпуса вынесли кнопку питания/блокировки и качельку регулировки громкости, что для управления с помощью большого пальца очень удобно.

Левое ребро заняли два закрытых слота, в одном из которых предусмотрены отдельные места для двух модулей идентификации абонента (формат nanoSIM), а другой предназначен исключительно для карты расширения памяти microSD. Это, конечно, неоспоримый плюс Nokia 3.1.

Непритязательная декоративная решетка "мультимедийного" динамика и отверстие для "разговорного" микрофона окружают разъем microUSB на нижнем торце корпуса.

А вот 3,5-мм коннектору для аудио-гарнитуры достался уже верхний торец.

Задняя панель смартфона украшена рельефным логотипом Nokia.

При этом в верхней ее части чуть выступает фото-модуль, состоящий из расположенных вертикально объектива основной камеры и светодиодной вспышки. Над ними предусмотрено отверстие для дополнительного микрофона.

В нижней части панели нашлось место для логотипа Android One, а из других надписей можно узнать, что данная модель смартфона разработана финской компанией HMD Global, а изготовлена в Китае.

Благодаря "высокому" 5,2-дюймовому экрану, смартфоном комфортно управлять даже одной рукой. При этом качество материалов и сборки заслуживает самой высокой оценки.

Обзор Nokia 3.1: экран

Обновленному бестселлеру достался "высокий" 5,2-дюймовый экран с разрешением HD+ (1440х720 точек), плотность пикселей на дюйм составляет примерно 310 ppi. Используемая IPS-матрица отличается не только хорошими углами обзора, но и цветопередачей, а также неплохой контрастностью и яркостью. На защитное стекло Corning Gorilla Glass с эффектом 2.5D нанесено вполне качественное олеофобное покрытие.

Уровень подсветки можно регулировать вручную, либо автоматически (опция "Адаптивная яркость"). При минимальной подсветке экрана вполне комфортно читать в темноте, а на ее максимуме изображение удается рассмотреть даже на улице солнечным днем. Программы AntTuTu Tester и MultiTouch Tester сумели распознать до десяти одновременных нажатий на емкостном экране.

В настройках предлагается активировать включение подсветки экрана двойным тапом. В разделе "Масштаб изображения на экране" задается размер элементов интерфейса.

Обзор Nokia 3.1: камеры

Основной фото-модуль Nokia 3.1 получил 13-мегапиксельный сенсор, который дополнили объективом с апертурой f/2.0 и автофокусом, а также светодиодной вспышкой. Максимальное разрешение снимков составляет 4160х3120 точек (13 МП) при соотношении сторон кадра 4:3.

Фронтальную камеру, как и у предшественника — Nokia 3, оснастили 8-мегапиксельным сенсором, объективом с углом обзора 84,6 градуса и апертурой f/2.0. Но вот фокус теперь у нее фиксированный. Максимальное разрешение для пропорции сторон 4:3 здесь уже 3264х2448 точек (8 МП).

Основная камера умеет сниматьвидео в Full HD-качестве (1920х1080 точек, 16:9) с частотой кадров 30 fps. Фронтальная же довольствуется только HD-разрешением (1280х720@30 fps, 16:9). В настройках предусмотрены простые режимы ускоренной и замедленной (640х480 точек) съемки. Контент сохраняется в файлах-контейнерах 3GP (AVC — видео, AAC – звук).

Интерфейс приложения "Камера" лаконичный, без излишеств. С основного экрана можно активировать режим HDR, определиться со вспышкой, перейти к настройкам или сменить тыловой объектив на фронтальный. При этом в режиме "Фото" прямо на видоискателе легко отрегулировать яркость картинки. Во время съемки следует иметь ввиду, что автофокус у основной камеры весьма неторопливый.

В режиме "Вручную" самостоятельно выбираются не только ступень и метод оценки экспозиции, но также пресеты для баланса белого и фокусировки. Двойное нажатие клавиши включения/блокировки позволяет быстро открыть приложение "Камера". Для спуска затвора, помимо специальной пиктограммы, предлагается также использовать качельку регулировки громкости. Примеры фото с основной камеры Nokia 3.1 можно посмотреть, например, здесь.

Обзор Nokia 3.1: звук

"Мультимедийный" динамик Nokia 3.1 вызывает уважение – никаких намеков на звучание собственной вувузелы, присущее обычно бюджетным аппаратам. При этом, приемлемая чистота звука сохраняется и на высоких уровнях громкости, если активировать специально выделенный для динамика усилитель. Никаких "улучшайзеров", включая эквалайзер, в настройках не предусмотрено. В качестве штатного музыкального плеера предлагается использовать "Play Музыку". Кому-то явно по вкусу придется встроенный в смартфон FM-тюнер, для которого в качестве антенны потребуется проводная гарнитура.

Если открыть раздел "Для разработчиков", то оказывается, что при сопряжении с определенными наушниками, например, Ausdom M05 (aptX), по Bluetooth поддерживается передача аудио высокого качества (кодек AAC).

Обзор Nokia 3.1: начинка, производительность

В отличие от предшественника – Nokia 3, который может рассчитывать только на мощь 4-ядерного процессора (MediaTek MT6737), под капотом Nokia 3.1 скрывается мобильный чипсет MediaTek MT6750. В этой микросхеме, предназначенной для смартфонов бюджетного класса, реализован 8-ядерный процессор с двумя квартетами ядер ARM Cortex-A53, один из которых работает на тактовой частоте до 1,5 ГГц, а другой – до 1,0 ГГц. За обработку графику отвечает выделенный ускоритель с двумя исполнительными блоками ARM Mali-T860 MP2. В вариантах смартфона с 16 ГБ или 32 ГБ встроенного хранилища установлено 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти, соответственно. Нам на тест достался аппарат с комбинацией 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Тестирование Nokia 3.1. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Nokia 3.1. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Nokia 3.1. Результаты в бенчмарке 3DMark

Производительность Nokia 3.1, по сравнению с Nokia 3, благодаря новому процессору, разумеется, выросла. Например, для одной и той же версии AnTuTu Benchmark 6.2.7 прирост в "виртуальных попугаях" составил более 55% (42 371 против 27 274). Тем не менее, для "тяжелых" игр стоит рассчитывать на минимальные настройки. Наличие в смартфоне полного набора сенсоров, включая гироскопический датчик, дает возможность запускать AR-приложения (c дополненной реальностью, Augmented Reality), такие, например, как Pokémon Go.

Увеличить объем встроенного хранилища в Nokia 3.1 можно, используя карты microSD/HC/XC емкостью до 128 ГБ включительно. Напомним, что для расширения памяти в этом смартфоне предусмотрен отдельный слот. Поддержка технологии USB-OTG обеспечивает подключение обычных флешек.

По части коммуникаций, по сравнению с Nokia 3, существенных изменений не произошло. Два модуля идентификации абонента формата nanoSIM (4FF) работают в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby), а в сети 4G LTE-модем (Cat. 4, до 150 Мбит/с) поддерживает, в том числе, и "российские" диапазоны частот LTE-FDD: b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). Из других беспроводных коммуникаций в наличии Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (5 ГГц + 2,4 ГГц). Последнюю опцию можно смело приплюсовать к достоинствам новинки.

Еще одним козырем стало наличие интерфейса NFC, который, например, активирует быстрое связывание устройств по Bluetooth, а также позволяет воспользоваться бесконтактной платежной системой Google Pay (G Pay). Но вот, в отличие от Nokia 3, прочитать транспортную карту "Тройка" на обновленном смартфоне нам не удалось.

Для определения местоположения и навигации задействуются спутники GPS и ГЛОНАСС, что подтверждают результаты программы GPS Test. Имеется также поддержка технологии A-GPS.

Обзор Nokia 3.1: автономность

Объем батареи, которой оснастили Nokia 3.1, по сравнению с Nokia 3, немного увеличился (с 2 630 мА*ч до 2 990 мА*ч). Поскольку быстрой зарядки в новинке не предусмотрено, потребуется около полутора часов, чтобы с помощью адаптера (5 В/2 А) заполнить пустой аккумулятор такой емкости примерно наполовину.

Программа AnTuTu Tester оценила энергоэффективность Nokia 3.1 в 7 013 баллов. Набор из видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение чуть более 7 часов.

В разделе настроек "Батарея" можно включить опцию энергосбережения в режиме ожидания. Кроме того, легко запретить или активировать автоматический переход в режим энергосбережения при соответствующем уровне заряда аккумулятора (5% или 15%).

Обзор Nokia 3.1: особенности программного обеспечения

Благодаря программе Android One, смартфон Nokia 3.1 прямо "из коробки" работает на стоковой версии операционной системы Android 8 (Oreo). Интерфейс ее выглядит точно так же, как и на "гуглофонах" линейки Google Pixel, а свежие обновления компания HMD Global обещает выпускать раньше, чем это удается делать другим производителям, чьи интерфейсы лончеров сильно переработаны по сравнению со стоковой версией. Предполагается, что регулярные обновления ОС в течение двух лет в рамках программы Android One обеспечат безопасность и защищенность новых смартфонов.

В настройках главного экрана стоит отметить разве что возможность изменения формы значков.

С помощью System UI Tuner можно частично "подкручивать" интерфейс Android. Чтобы получить к этой функции доступ, следует вызвать шторку уведомлений и сделать тап с удержанием на пиктограмме ("зубчатое" колесико) настроек.

Обзор Nokia 3.1: покупка, выводы

В первую очередь в смартфоне Nokia 3.1 подкупает приятная внешность и качественные материалы. Соотношение сторон "высокого" (18:9) экрана обеспечивает лучшую эргономичность по сравнению с классической пропорцией (16:9) при одинаковых диагоналях. В числе других достоинств новинки стоит отметить интерфейс NFC и 2-полосный модуль Wi-Fi, а также отдельный слот для карт расширения памяти microSD. Отдельно стоит упомянуть о преимуществах оперативного обновления софта, которые обещает программа Android One.

Итак, по сравнению с предшественником — Nokia 3, улучшения в новинке, помимо эргономики, коснулись размеров и разрешения экрана, базового процессора, основной камеры и встроенного аккумулятора. Однако среди недостатков обновленного бестселлера, по-прежнему, числятся невысокая производительность и отсутствие дактилоскопического сканера.

Что же касается цены Nokia 3.1, то на старте продаж она составляла 11 990 рублей. Прямо скажем, недешево. Ведь, примерно за такие же деньги (11 490 рублей) можно было взять, например, Xiaomi Redmi 5 Plus (наш обзор здесь) с "высоким" 5,99-дюймовым экраном (разрешение Full HD+) и дактилоскопическим сканером. В наличии у него более мощный процессор (Qualcomm Snapdragon 625), увеличенные объемы оперативной и встроенной памяти (3 ГБ/32 ГБ), а также батарея повышенной емкости (4 000 мА*ч). А еще этот смартфон может похвастаться съёмкой 4К-видео и наличием ИК-порта. Но вот интерфейс NFC у Xiaomi Redmi 5 Plus отсутствует, как и выделенный порт для карт памяти microSD, а с установленной версией Android 7.0 (Nougat) вряд ли можно рассчитывать на актуальные обновления.

Итоги обзора смартфона Nokia 3.1

Плюсы:

Приятный дизайн и качественные материалы

Интерфейс NFC и 2-полосный модуль Wi-Fi

Отдельный слот для карт расширения памяти microSD

Оперативное обновление софта, благодаря Android One

Минусы:

Завышенная цена

Невысокая производительность

Отсутствие дактилоскопического сканера