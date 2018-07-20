Вот уже более двух лет в Google создают операционную систему нового поколения. Ее разработчики надеются, что со временем их детище заменит самую популярную сегодня в мире ОС — Android. Однако, пишет выяснившее некоторые подробности проекта Bloomberg, для этого предстоит преодолеть острые внутренние разногласия и убедить в жизнеспособности Fuchsia ("Фуксия" — так называется новая ОС) руководство компании.

Fuchsia создавалась с нуля, чтобы преодолеть некоторые "врожденные" ограничения Android: облегчить голосовое управление, упростить регулярные обновления системы безопасности и предложить универсальный пользовательский интерфейс, который одинаково хорошо подстраивался бы под самые разные устройства — от ноутбуков до крошечных устройств "интернета вещей".

С Android реализовать вездесущие, глобальные, основанные на ИИ пользовательские сервисы — так видит будущее Google ее глава Сундар Пичаи — будет непросто. Одно из ограничений ОС — зависимость Google от десятков производителей устройств, каждый из которых модифицирует систему по-своему.

Начиная с 2016 года разработчики Fuchsia без громких анонсов выкладывают создаваемый по модели open source код онлайн, позволяя сторонним разработчикам модифицировать его. Ведутся эксперименты с приложениями для Fuchsia — например, обеспечивающими ее работу на интерактивных дисплеях или добавляющими в YouTube голосовые команды.

Однако участники команды Fuchsia (сейчас это около сотни человек — небольшая группа по меркам Google) обсуждают более масштабный план, утверждают источники Bloomberg: создать ОС, на которой смогли бы работать все гаджеты Google, от ноутбуков и смартфонов Pixel до "умных" колонок, а также устройства других производителей, которые сейчас используют Android или Chrome OS.

Сейчас обсуждается такой план: в течение ближайших трех лет Fuchsia начнут устанавливать на "умные" колонки, затем — на более крупные устройства вроде ноутбуков, а в конце концов, надеются разработчики, их система заменит Android — ОС, на которой сейчас работают более трех четвертей смартфонов в мире. Источник Bloomberg утверждает, что по плану это должно случиться в течение пяти лет.

В то же время, гендиректор Google Сундар Пичаи и его заместитель Хироси Локхаймер, курирующий Android, пока не утвердили какой-либо план развития Fuchsia. Любые шаги, затрагивающие будущее Android, будут делать максимально осторожно, так как от этой ОС зависят десятки производителей устройств, тысяч разработчиков ПО и миллиарды долларов рекламной выручки. Кроме того, операционка находится под прицелом антимонопольных органов (на этой неделе Google получила от ЕС рекордный штраф из-за ограничения конкуренции в экосистеме Android).

В команде Fuchsia нет согласия по многим вопросам, например о том, как ОС будет обращаться с пользовательскими данными и сможет ли глобальная рекламная машина Google работать на ней так же успешно, как на Android и Chrome (пока рекламщики побеждают сторонников приватности). Тем не менее, источники издания утверждают, что Сундар Пичаи неофициально высказал поддержку проекту. В работе над операционкой, в частности, помогает легендарный Матиас Дуарте, ранее руководивший разработкой Material Design — лаконичного "языка дизайна", применяемого сейчас в большинстве продуктов Google.

У поисковика есть шанс при помощи Fuchsia исправить ошибки, допущенные десять лет назад, когда Android-смартфоны только начали выпускать — например, обеспечить регулярные обновления ПО. Выпускать их для Android большинство производителей не торопятся, поскольку им выгоднее продавать новые устройства. Кроме того, десять лет назад никто еще не задумывался о голосовых интерфейсах, а в Fuchsia функции распознавания речи и голосовых команд лежат в основе ОС. Fuchsia также может помочь избавиться от устаревших элементов ядра Linux и претензий Oracle на используемый в Android код Java.

Наконец, пишет Bloomberg, у проекта Fuchsia в Google есть еще одна функция, скорее организационного характера — работать над новой ОС опытным разработчикам высшей квалификации куда интереснее, чем над шлифовкой Android или оптимизацией алгоритмов таргетирования рекламы. Если бы не Fuchsia, этих людей было бы легче переманить конкурентам. "Это проект по удержанию в компании старших разработчиков", — так охарактеризовал Fuchsia один из собеседников издания.