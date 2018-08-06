К идее Apple выпустить iPhone X за тысячу долларов эксперты сначала отнеслись скептически — сумму сочли слишкой большой, чтобы кто-то захотел потратить её на телефон. Несмотря на это, за год фирма Тима Кука сумела продать столько же "айфонов", сколько и раньше, но заработала на них гораздо больше благодаря выросшему ценнику. В результате оценка Apple на прошлой неделе превысила триллион долларов — столько не стоила ни одна компания в истории.

Сегодня ценник в $1000 за смартфон уже стал нормой, и это далеко не предел, считают наблюдатели. На самом деле тенденция к удорожанию смартфонов длится уже пару лет. Если в 2016 году Samsung продавала Galaxy S7 за $650–695, в 2018-м флагманская модель Galaxy S9 стоит уже $720–800, или на 15,1% больше. Цена на серию Huawei P за то же время поднялась на 33%, и это не считая Pro-версии, а аппараты OnePlus и вовсе подорожали на 32,6%.

"Потребители готовы платить за телефон больше, потому он, по-видимому, является самым важным продуктом в их жизни", — сказал аналитик CCS Insight Бен Вуд. А Apple, оценившая iPhone X в $1000, установила новую ценовую планку не только для себя, но и для всей мобильной индустрии в целом. "Для [iPhone] X Plus есть большой задел. Почему бы ему не стоить $1200?" — написал Вуд. — В социальных сетях на это отреагируют немедленно: 'Что за беспредел!', а люди пойдут и молча купят его".

На конечную стоимость смартфона влияет множество факторов: стоимость комплектующих, инфляция, цены конкурентов, затраты на маркетинг и исследования, стимулы для операторов, тарифы и так далее. Производители вкладываются в строительство новых фабрик в ответ на рост спроса на модули памяти. С увеличением интернет-скоростей и вычислительных мощностей становятся дороже и компоненты: об инновационной камере Apple с "3D-зрением" или трех объективах Huawei P20 Pro нельзя было подумать еще пару лет назад.

С мнением Вуда согласны в исследовательской компании IDC. По прогнозу аналитика Энтони Скарселлы, по итогам этого года на мировой рынок будет поставлено немного меньше смартфонов, чем в 2017-м, но при этом средняя цена устройства увеличится с $313 до $345.