Вроде бы полностью беспроводных наушников — у которых проводом не соединены даже правый и левый "вкладыши" — на рынке много. Но если начать искать по-настоящему массовые и проверенные модели, с которыми не рискуешь нарваться на неожиданности (поддержка только устаревших кодеков, возмутительно малое время автономной работы, нестабильное подключение, ненужные навороты), то выбор катастрофически сужается.

Еще пару месяцев назад на просьбу порекомендовать такие "уши" я бы посоветовал Apple AirPods c оговоркой, что они плохо подходят для метро или самолета (почти не отсекают внешние шумы) и в некоторых ушах держатся плохо, или Samsung Gear Icon X второго поколения с оговоркой, что фитнес-функции в них — чистый маркетинг, а посадка в ушах, хотя и надежная, может быть некомфортной. Теперь появился третий претендент, довольно сильный. В этом обзоре выясним, чем Huawei FreeBuds, поступившие в продажу в России в конце июля, лучше основных конкурентов, а над чем китайской компании еще предстоит поработать.

Перед инженерами, которые разрабатывали дизайн FreeBuds, явно была поставлена задача: сделать "как у Apple, но лучше". И в плане дизайна и эргономики с задачей они справились на отлично. Вкладыши выглядят как футуристичный преемник AirPods: форма вроде похожая, но чуть сложнее и динамичнее, есть вариант в черном цвете. Чехол-аккумулятор совсем другой формы, не такой компактный, как у Apple, но гораздо меньше, чем у Samsung Gear Icon X: при желании можно носить в маленьком дополнительном кармашке джинсов.

По сравнению с AirPods главная сильная сторона FreeBuds — звукоизоляция. Если хорошо подобрать "затычки" для каждого уха в отдельности (в комплекте насадки четырех размеров) и приноровиться вращением наушника добиваться герметичного размещения в ушном канале, звук получается сочным, с мощным басом, с верхними и средними частотами тоже все в порядке. При этом на ухо FreeBuds особо не давят, использовать их продолжительное время лично мне было гораздо комфортнее, чем Samsung Gear Icon X. Но такими незаметными в ушах, как AirPods, они все же не становятся — думаю, для герметично затыкающих ухо наушников это в принципе невозможно.

Управлять FreeBuds можно так же, как AirPods: двойной тап по правому "уху" ставит воспроизведение на паузу или возобновляет его, по левому — вызывает голосового ассистента (одинаково успешно работают Siri, Google Ассистент и Алиса), при поступающем звонке тот же двойной тап используется для ответа, а во время звонка — для отбоя. Регистрируются касания без проблем, как и момент извлечения наушника из уха — тогда музыка ставится на паузу.

Звучат FreeBuds отлично (для Bluetooth-наушников), но разницы между качественным сжатым звуком из стриминговых сервисов (Apple Music) и закодированными "без потерь" FLAC-файлами мне услышать не удалось — при передаче на наушники сигнал сжимается (и с iPhone X, и с Galaxy Note9 в моем тестировании FreeBuds применяли кодек AAC) и разница нивелируется. Более продвинутых кодеков типа aptX или LDAC Huawei FreeBuds не поддерживают. Впрочем, аудиофилы в любом случае вряд ли заинтересуются наушниками такого типа.

Проблем с подключением FreeBuds к смартфонам на Android и iOS с прошивкой 1.185 (наушники в российской рознице, сообщили в Huawei, используют ее и более поздние версии) не возникает, стабильность подключения тоже на уровне — "заикается" на доли секунды воспроизведение максимум раз в несколько часов, что для Bluetooth-наушников, тем более полностью беспроводных, хороший показатель. Например, Samsung Gear IconX второго поколения "радуют" такими глюками как минимум каждый час.

Исходно при тестировании проблемы с подключением и стабильностью были, но виновата оказалась старая версия прошивки, к поступлению устройства в продажу недоработки исправили. Единственное, что осталось исправить инженерам китайской компании — небольшое (где-то на полсекунды) отставание звука от видео, хорошо заметное в YouTube, когда кто-то говорит в кадре (проблема проявляется при использовании FreeBuds и c iPhone, и c Android-смартфонаvb). С AirPods и Samsung Gear Icon X отставание звука незаметно. Придется надеяться на еще одно обновление прошивки.

Для установки следующих версий встроенного ПО наушников и чтобы просмотреть "шпаргалку" по управлению ими владельцы Android-смартфонов могут скачать в Google Play программу FreeBuds Assistant.

Обнаружить iOS-версию FreeBuds Assistant в App Store на момент публикации обзора мне не удалось (а как же конкуренция с Apple, Huawei?!), так что у владельцев iPhone шансов обновить прошивку наушников пока нет.

C автономностью у Huawei FreeBuds все неплохо — после пары часов подключения чехла-аккумулятора с наушниками в нем к зарядному устройству можно рассчитывать в общей сложности где-то на 8-9 часов работы. Заряда крошечных батарей в самих наушниках хватает примерно на три часа (правда, минут за 20 до окончания этого времени начинают раздаваться регулярные звуковые сигналы, указывающие на необходимость подзарядить FreeBuds).

Чехол, как утверждает производитель, может подзарядить наушники еще два раза, однако на практике последней порции заряда на полные три часа работы мне не хватало — скорее можно говорить о 2,5 часах. Время автономной работы может также меняться в зависимости от громкости воспроизведения, качества связи наушников с источником звука и версии прошивки.

Huawei FreeBuds можно однозначно рекомендовать как альтернативу AirPods для тех, кому нужны хорошо изолирующие от внешних шумов, легкие и изящные полностью беспроводные наушники без сомнительных фитнес-наворотов. Скорее всего, наушники в первую очередь заинтересуют владельцев Android-устройств. Не уверен, что платить за новинку ее нынешнюю цену — 9990 рублей — стоит активным пользователям экосистемы Apple. Все же по удобству подключения и переключения между "яблочными" источниками сигнала AirPods (при такой же цене, по данным "Яндекс.Маркета") пока вне конкуренции. Да и автономность у них, по крайней мере, при подключении к iPhone или iPad, побольше.