Из-за взрыва планшета iPad в воскресенье пришлось эвакуировать фирменный магазин Apple Store в Амстердаме, сообщает голландское издание AT5. Никто из посетителей и сотрудников серьезно не пострадал, однако трем людям потребовалась медицинская помощь из-за проблем с дыханием.

Неизвестно, загорелся ли iPad или просто задымился, как это бывает при перегреве или нарушении герметичности аккумулятора — сотрудники магазина Apple немедленно поместили устройство в предназначенный для подобных случаев ящик с песком. После этого планшет продолжал испускать удушливый дым, от которого пострадали три человека.

На место происшествия прибыли пожарные, однако их помощь не понадобилась. Спустя некоторое время после инцидента магазин возобновил нормальную работу.

Системных проблем с аккумуляторами в конкретных моделях Apple, в отличие от ее менее удачливых конкурентов, пока удавалось избегать. Тем не менее, отдельные случаи возгорания мобильных устройств компании, особенно после наделавшей шума истории с глобальным отзывом и снятием с производства Samsung Galaxy Note7, привлекают повышенное внимание. Последний заметный инцидент такого рода произошел ранее в этом году, когда в двух европейских Apple Store за два дня сгорели два iPhone.

Напомним: если корпус вашего смартфона, планшета или ноутбука выглядит хотя бы немного деформированным, как будто его что-то распирает изнутри, скорее всего, батарея изношена, либо повреждена, и требует замены. Продолжать использовать такое устройство, не обращаясь в сервисный центр, может быть небезопасно.