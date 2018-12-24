Глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг появившиеся на прошлой неделе сообщения СМИ о том, что его ведомство якобы намерено потратить 20 миллиардов рублей на новую систему блокировки интернет-ресурсов, которая будет (в отличие от нынешней) эффективна в отношении мессенджера Telegram.

"Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов ни за 20 млрд рублей, ни за иной суммой на некие программы, — заявил Жаров в интервью ТАСС. — Ничего из того, о чем говорилось в материале Би-би-си, мы не делали". По словам Жарова, журналисты издания обращались в Роскомнадзор за комментарием по этому вопросу и им был дан ответ: ведомство информацией по интересующим издание вопросам не располагает.

При этом Жаров отметил: ведомство, "безусловно", разрабатывает механизмы более эффективной и точечной блокировки контента сайтов и приложений — это может потребоваться "в том числе, в чрезвычайной ситуации". "Но говорить о том, что такое-то решение готово, эта конкретная разработка будет применяться и она стоит столько-то рублей, рано. Нет такого," — сказал Жаров.

Напомним, в материале Би-би-си шла речь о технологии глубокого анализа пакетов (DPI), позволяющей идентифицировать и блокировать трафик различных приложений и сервисов, ориентируясь не на IP-адреса, а на особенности пересылаемых ими пакетов данных.