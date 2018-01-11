Этот недорогой смартфон в алюминиевом корпусе первым в популярной линейке Honor оснастили "высоким" экраном (18:9), занимающим почти всю лицевую поверхность корпуса. Среди других "фишек" стоит отметить двойную основную камеру, быстрый дактилоскопический сканер, а также функциональный софт с поддержкой аудиоэффектов. В этом обзоре Huawei Honor 7X обсудим достоинства и недостатки новинки.

В компании Huawei поставили цель сделать Honor "брендом №1" для молодежной и активной аудитории. Сохраняя сбалансированное соотношение цены и функциональности, девайсы Honor постоянно совершенствуются. Так, на смену модели среднего ценового сегмента Honor 6X (наш обзор здесь) пришла новая — Honor 7X, которая по своей обновленной начинке более близка к Huawei Nova 2i (наш обзор здесь).

Обзор Huawei Honor 7X: технические характеристики

Модель: BND-L21

ОС: Android 7.0 (Nougat) + оболочка EMUI 5.1

Процессор: 8-ядерный, 64-разрядный HiSilicon Kirin 659 (4хARM Cortex-A53, до 2,36 ГГц + 4хARM Cortex-A53, до 1,7 ГГц)

Графический сопроцессор: ARM Mali-T830 MP2

Оперативная память: 4 ГБ LPDDR3

Память для хранения данных: 64 ГБ, гибридный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ)

Экран: емкостной, LTPS-матрица, диагональ 5,93 дюйма, разрешение FullHD+ (2160х1080 точек, 18:9), плотность пикселей на дюйм 407 ppi, защитное стекло с эффектом 2.5D

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1 LE, USB 2.0 (USB OTG, заряд/синхронизация), 3,5-мм для наушников, FM-радио

Тыловой фото-модуль: основная камера — 16 МП, широкоугольный объектив, фазовый автофокус, апертура f/2.2, вспомогательная камера — 2 МП, автофокус, светодиодная вспышка, видео 1080p@30 fps

Фронтальная камера — 8 МП, широкоугольный объектив, апертура f/2.0

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G (LTE Сat 6, до 300 Мбит/с), LTE-FDD: 1, 3, 7, 8, 20; TD-LTE: 40

Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)/microSD

Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, датчики освещения и приближения, компас, дактилоскопический сканер

Батарея: несъемная, литий-полимерная, 3 340 мА*ч

Цвета: черный, синий, золотистый, красный

Габариты: 156,5х75,3х7,6 мм

Вес: 165 грамм

Обзор Huawei Honor 7X: дизайн, эргономика

О "видовых" особенностях смартфонов, у которых вытянули "в высоту" экраны, мы подробно рассуждали здесь. В частности, одна из отличительных черт подобных девайсов заключается в улучшенной эргономике. Действительно, обтекаемый алюминиевый корпус Honor 7X, в лицевую панель которого вписан почти 6-дюймовым экран, довольно удобно лежит в руке. В отличие, к примеру, от обычной "лопаты" с такой же диагональю. Даже по сравнению с 5,5-дюймовым предшественником Honor 6X новый аппарат, чисто геометрически, выглядит весьма неплохо — 156,5х75,3х7,6 мм против 150,9х72,6х8,2 мм. По понятным причинам, он получился немного выше, почти такой же по ширине, и даже тоньше. При этом матовая поверхность металла корпуса практически гладкая. Для России у новой модели предусмотрено четыре окраса — золотистый, синий, черный и нарядный красный.

Несколько "вытаращенные" объективы дуэта тыловых камер чем-то напоминают очки в стиле стимпанк. Возможно, дело в том, что "глазки́" сдвоенного фото-модуля расположены не вертикально, как, например, у Nova 2i. Пластиковые вставки для антенн на задней панели здесь также прямые, а не фигурные. Впрочем, по габаритным размерам и весу два этих довольно изящных 5,93-дюймовых смартфона отличаются незначительно – (156,5х75,3х7,6 мм против 156,2х75,2х7,5 мм) и (165 г против 164 г).

Лицевая панель Honor 7X покрыта плавно "стекающим" по периметру защитным стеклом с эффектом 2.5D.

Над дисплеем, вокруг декоративной решетки "разговорного" динамика расположились: справа — светодиодный индикатор, а слева — объектив фронтальной камеры, а также датчики освещенности и приближения.

Наэкранные сенсорные кнопки управления "Назад", "Домой" и "Недавние приложения" представлены пиктограммами "треугольник", "кружок" и "квадрат". В настройках можно изменить их расположение, а также дополнить еще одним значком (для шторки уведомлений).

Небольшую плашку под дисплеем занимает "хромированный" логотип Honor.

На правом ребре корпуса обосновались качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки,

разновеликость которых позволяет легко отличать их наощупь.

На левом ребре находится закрытый комбинированный слот с лотком на два места, одно из которых предназначено только для модуля идентификации абонента формата nanoSIM, а другое можно занять, либо второй nanoSIM, либо картой памяти microSD.

Между головками двух шурупов со шлицами "звездочка" на нижнем торце поместили разъем microUSB, справа от которого (вид со стороны экрана) — декоративная решетка "мультимедийного" динамика (четыре круглых отверстия), а рядом — небольшое отверстие для "разговорного" микрофона, при этом, слева — 3,5-мм коннектор аудио-гарнитуры.

На верхнем торце нашлось место только для второго микрофона (шумоподавления).

Основной сдвоенный фото-модуль оказался ближе к левому верхнему краю задней панели. Немного ниже, и уже по центру, находится слегка утопленная в корпус круглая площадка дактилоскопического сканера.

Из надписей в нижней части задней панели, украшенной еще одним логотипом Honor можно узнать название фирмы-производителя, номер модели и страну производства.

Несмотря на эргономичный форм-фактор Honor 7X, в настройках сохранился набор фирменных средств управления, позволяющих компенсировать большой размер экрана. Чтобы подчеркнуть надежность смартфона и его комплектующих, производитель указывает, что тест на падение выполнялся 4 800 раз. Кстати, в комплект с Honor 7X входит клип-кейс, оберегающий периметр и заднюю панель смартфона.

Обзор Huawei Honor 7X: экран

Смартфон Honor 7X оснастили 5,93-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ (2160х1080 точек) и плотностью пикселей на дюйм 407 ppi. Дисплей занимает практически всю лицевую панель. По мнению производителя, такое соотношение сторон экрана (18:9) лучше подходит для просмотра широкоэкранных кинофильмов с форматом кадра 21:9. Напомним, что 16:9 = 1,77:1, 18:9 = 2:1, а 21:9 = 2,33:1.

Для изготовления матрицы воспользовались технологией LTPS (Low Temperature Poly Silicon). Как известно, замена аморфного кремния поликристаллическим позволяет добиться более широких углов обзора, лучшей цветовой палитры, меньшего энергопотребления и времени отклика.

Сенсорный емкостной экран распознает до десяти одновременных нажатий, что подтвердили результаты программы AnTuTu Tester. Уровень подсветки можно регулировать вручную или воспользоваться опцией "Автонастройка". Небольшой запас по яркости в наличии. Включение полноэкранного режима позволяет растягивать "неполноэкранные" приложения на весь дисплей.

Изменить цветовую температуру в настройках "Экрана", сделав изображения на экране более теплыми или наоборот, холодными, предлагается с помощью цветового круга с двумя пресетами. Режим защиты зрения снижает уровень ультрафиолетового излучения и призван снять усталость глаз, при этом, цветовую температуру можно регулировать самостоятельно. Доступна также ступенчатая регулировка размера изображений, текста и значков на экране. В отличие от Nova 2i, опция повышения чувствительности сенсорного слоя для работы в перчатках в этом смартфоне отсутствует. Олеофобное покрытие позволяет удалять небольшие загрязнения и отпечатки пальцев с защитного стекла, производитель которого не уточняется.

Обзор Huawei Honor 7X: камеры

Сдвоенный тыловой фото-модуль Honor 7X по своим характеристикам совпадает с Nova 2i. Так, первичная камера с 16-мегапиксельным датчиком и апертурой объектива f/2.2 отвечает за саму съемку, а 2-мегапиксельная вспомогательная определяет глубину резкости, которая требуется для режима широкой диафрагмы и съемки портретов. Максимальное разрешение снимков для основной камеры составляет 4608х3456 точек (16 МП) при соотношении сторон 4:3. Также есть возможность съемки с пропорциями кадра 1:1 (3456х3456 точек, 12 МП) и 18:9 (4608х2304 точки, 11 МП).

Широкоугольный светосильный (апертура f/2.0) объектив фронтальной камеры на базе 8-мегапиксельного датчика обеспечивает разрешение автопортретов — 3264х2448 точек (8 МП, 4:3).

Для обеих камер максимальное разрешение видео — Full HD (1920х1080 точек, 16:9) с частотой кадров 30 fps. Интервальная съемка ("Отрезок времени") поддерживается только в HD-качестве (1280х720 точек). А вот в режиме "Замедление" с основной камеры пишется замедленное в 4 раза видео вообще с VGA-разрешением — (640х480 точек)@120 fps. Весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC — видео, AAC – звук).

Интерфейс приложения "Камера", по сравнению с Nova 2i также практически не изменился. Так, свайпом влево открывается панель настроек, свайпом вправо – список сценариев съемки, включая профессиональный (фото и видео), панорамный, HDR и т.п. режимы. А вот, например, параметры для сцены "вкусной еды" пришлось установить дополнительно. В профессиональном фото-режиме предусмотрена ручная регулировка таких параметров, как способ замера экспозиции, значения ISO и выдержки, ступень экспокоррекции, метод фокусировки, а также баланс белого. При этом, возможность сохранять снимки в формате RAW здесь отсутствует. Для основной камеры в режиме широкой диафрагмы значение эмулируемой светосилы можно изменять от 0,95 до 16.

Портретный режим усиливает эффект украшения в диапазоне от 0 до 10, а также включает или отключает эффект размытия (разрешение 3264х2448 точек, 8 МП). В режиме "живое фото", наряду с фото, записываются сопутствующие короткие клипы, которые можно просматривать только в стандартной "Галерее". Для фирменных режимов художественной съемки "Свет" необходимо использовать штатив. В режиме "Эффекты" на портреты можно накладывать забавные маски. Изменить точку фокусировки, выбрать глубину резкости, а также наложить фильтры на изображение, можно уже после съемки. Примеры фото с основной камеры можно посмотреть здесь.

Обзор Huawei Honor 7X: звук

Штатное приложение "Музыка" воспроизводит, в частности, аудио-файлы высокого качества (SQ – Super Quality) с расширением FLAC. Но слушать их через "мультимедийный" динамик, с явно бюджетным звучанием и небольшим запасом по громкости, пожалуй, не самое лучшее занятие. Фирменные алгоритмы обработки звука Huawei Histen реализуют аудиоэффекты, доступ к которым открывается только при подключенных наушниках. При этом, в настройках "Звука" следует выбрать тип подключаемого аудио-аксессуара. Отказавшись от включения режима 3D-аудио (близкое, фронтальное, объемное) можно воспользоваться 10-полосным эквалайзером с усилением басов, пятью пресетами и индивидуальной настройкой.

От Honor 6X новинке достался FM-тюнер, которому в качестве коротковолновой антенны потребуется проводная аудио-гарнитура. В комплект она не входит, так что о ее наличии придется побеспокоиться дополнительно. Мобильное приложение "Диктофон" пишет беседы и монологи в файлы формата M4A (AAC, 48 кГц), позволяя оставлять на этих записях быстрые и фото-теги.

Обзор Huawei Honor 7X: начинка, производительность

По сравнению с предыдущей моделью — Honor 6X, "мотор" Honor 7X, разумеется, прокачали. Теперь вместо HiSilicon Kirin 655 используется 8-ядерная микросхема HiSilicon Kirin 659, также созданная с учетом проектных норм 16 нм (FinFET+). Кстати, точно такую же установили, например, в смартфоне Honor 2i. Остается только напомнить, что тактовые частоты квартетов 64-разрядных ядер ARM Cortex-A53 достигают 2,36 ГГц и 1,7 ГГц, соответственно. При этом, в тандеме с процессором работает графический ускоритель ARM Mali-T830 MP2 с двумя исполнительными блоками. На чипе Kirin 659 также интегрированы контроллер памяти и LTE-модем (Cat. 6, 300/50 Мбит/с). А вот количество оперативной памяти у Honor 7X составляет 4 ГБ.

Тестирование Huawei Honor 7X. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Huawei Honor 7X. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Huawei Honor 7X. Результаты в бенчмарке 3DMark

Из-за одинаковой базовой начинки, результаты тестов Honor 2i и Honor 7X отличаются только в пределах погрешностей.

Встроенное хранилище в 64 ГБ можно увеличить картами памяти microSD/HC/XC объемом до 256 ГБ. Кроме того, технология USB-OTG позволяет подключать к смартфону USB-"флешки".

Два модуля идентификации абонента в формате nanoSIM попеременно работают c одним радиоканалом в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). Разумеется, в наличии "российская тройка" полос частот 4G (1 800 МГц, 2 600 МГц и 800 МГц). А вот о поддержке интерфейсом Bluetooth (версия 4.1) кодека aptX уже не упоминается. В числе невосполнимых потерь оказались также интерфейс NFC и второй частотный диапазон (5 ГГц) для Wi-Fi. Напомним, что в Honor 6X интерфейс NFC понимал технологию NXP Mifare Classic, благодаря чему, с помощью приложения "Транспортные карты Москвы", можно было, к примеру, узнать баланс "Стрелки" и "Тройки".

В настройках Honor 7X осталась опция Wi-Fi+, которая, в частности, дает возможность повысить качество соединения за счет автоматического переключения между мобильной и Wi-Fi сетями.

Спутниковые системы GPS, BDS и ГЛОНАСС могут использоваться для определения местоположения и навигации. Для координации по сотовым и Wi-Fi сетям предлагается режим A-GPS.

Обзор Huawei Honor 7X: автономность

Емкость несъемного литий-полимерного аккумулятора в Honor 7X осталась такой же, как и у предшественника — 3 340 мА*ч. На тест смартфон нам представили без соответствующего сетевого адаптера питания, но, судя по описанию, производитель ограничился зарядным устройством с выходными параметрами 5 В и 1 А. В таком случае, для заполнения установленной батареи "под горлышко" даже чисто теоретически понадобится около 3,5 часов.

Программа AnTuTu Tester оценила энергоэффективность Honor 7Х в 6 589 баллов (Honor 6X заработал на этом тесте 7 569 баллов). При этом, по заверению производителя, на одной зарядке можно слушать музыку в течение 91 часа. А вот наш набор видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение около 6 часов. В общем, за один день активной работы со смартфоном (даже без подзарядки) можно не беспокоиться.

В настройках "Батареи" предусмотрены опции для оптимизации и мониторинга энергопотребления. Уменьшить расход батареи предлагается, например, за счет ограничения активности фоновых приложений. При низком уровне заряда рекомендуется перейти на режим "Ультра", где доступны только выбранные программы.

Обзор Huawei Honor 7X: особенности программного обеспечения

Новый смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0 (Nougat), интерфейс которой скрыт за фирменной оболочкой EMUI 5.1.

Настройки "навигационной кнопки" призваны изменить порядок значков на панели управления, а также добавить четвертую пиктограмму, которая управляет шторкой уведомлений/быстрых настроек.

Широкие функциональные возможности лончера EMUI позволяют, в частности, легко активировать HD-скринкасты (видеозаписи с экрана), быстро изменять рабочий размер дисплея, а также облегчать ввод сдвигом виртуальной клавиатуры.

Тап с удержанием на кнопке "Недавние приложение" делит экран смартфона на две части для одновременного отображения работы некоторых пар программ (не всех). Как обычно, в наличии так называемая "кнопка управления", облегчающая обращение со смартфоном. Поиск приложений, контактов и сообщений открывает свайп сверху вниз по рабочему экрану.

Дактилоскопический сканер, по заверениям производителя, разблокирует смартфон всего за четверть секунды. Кроме того, после регистрации (до пяти) отпечатков пальцев, легко повысить уровень защиты доступа к личным папкам и приложениям. Кстати, сенсорная площадка сканера поможет отвечать на голосовые вызовы, выключать будильник, открывать панель уведомлений, листать изображения, а из приложения "Камера" активировать съемку фото или видео. Регистрация отпечатка пальца при этом не требуется.

Обзор Huawei Honor 7X: покупка, выводы

Основной "фишкой" нового Huawei Honor 7X, выполненного в приятном по дизайну алюминиевом корпусе, безусловно, стал "высокий" экран (18:9). Помимо внешней привлекательности, в начинке смартфона стоит отметить двойную основную камеру, быстрый дактилоскопический сканер, а также функциональный софт, включающий поддержку аудиоэффектов. Несомненным плюсом новинки стали также значительные объемы оперативной и встроенной памяти.

Именно вместительное хранилище хоть как-то компенсирует возникающий обычно конфликт между установкой второй SIM-карты и расширением памяти. Но вот отсутствие высокочастотного диапазона Wi-Fi (5 ГГц) и интерфейса NFC трудно отнести к положительным сторонам смартфона. Не добавляет положительных эмоций и медленная зарядка установленной батареи.

В фирменном интернет-магазине за Huawei Honor 7X, на момент тестирования, просили 17 990 рублей, компенсируя эту сумму еще и подарком (внешний аккумулятор Huawei AP007). А вот покупка других новинок с "высоким" экраном, как например, 5,7-дюймовой модели Asus ZenFone Max Plus (M1) или 6-дюймовой Oppo F5 Youth в крупных розничных сетях обошлась бы в 16 990 или 18 990 рублей, соответственно. У Asus ZenFone Max Plus (M1) менее шустрый процессор (Mediatek MT6750T) и не столь значительные объемы памяти (3 ГБ/32 ГБ), при этом, также есть сдвоенная тыловая камера, а емкость аккумулятора выше (4 130 мА*ч). В свою очередь, Oppo F5 Youth при более высокой цене также не может похвастаться объемами памяти (только 3 ГБ/32 ГБ), да и основная камера у нее одиночная. Правда, фронтальный фото-модуль с поддержкой технологии SelfieTune получил 16-мегапиксельный сенсор со светосильным объективом (апертура f/2.0). Впрочем, в такую же сумму (18 990 рублей) любителям автопортретов обошлась бы более продвинутая модель — Huawei Nova 2i https://hitech.vesti.ru/article/710703/ со сдвоенной фронтальной камерой.

Итоги обзора смартфона Huawei Honor 7X

Плюсы:

Изящный дизайн алюминиевого корпуса

"Высокий" экран (18:9)

Значительные объемы оперативной и встроенной памяти

Дактилоскопический сканер

Функциональный софт с поддержкой аудио-эффектов

Привлекательная цена

Минусы:

Обязательный выбор между установкой второй SIM-карты и расширением памяти

Один частотный диапазон Wi-Fi

Отсутствие NFC

Медленная зарядка